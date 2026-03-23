全球「斷崖式」缺氣？經部急闢謠：氣源分散至14國 5月調度到位
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部今 (23) 日針對外媒報導卡達液化天然氣供應恐中斷一事發表嚴正聲明，強調國內 5 月底前已完成天然氣供應與船期調度之準備，6 月也規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定，絕無外界指稱之天然氣短缺危機。目前能源應變小組每日盤點存量與調度，國內天然氣存量皆高於法定規範，供氣供電無虞，請國人放心。
根據英國《金融時報》近日報導指出，隨著中東戰事升溫，卡達位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然氣田若受波及，恐引發全球天然氣供應出現「斷崖式」下滑，並點名高度依賴天然氣發電的台灣將面臨衝擊。
經濟部澄清，台灣天然氣進口來源早已多元分散至 14 國，並非單一依賴中東，因應區域局勢，中油公司已擴大非中東氣源調度，確保國內需求充裕。
此外，為強化能源韌性，中油與台電已建立緊密的供需聯繫與預警機制，隨時掌握市場需求。台電天然氣發電機組目前皆依既定排程操作，並備妥強化機組維護、合理調度水力機組及需求面管理等具體方案。政府強調，隨著中油三接（觀塘接收站）工程推進，大潭電廠已逐步建構雙氣源體系，大幅提升北部供電穩定度。
行政院長卓榮泰日前視察三接工程時也表示，台灣正處於能源轉型關鍵期，政府責任是確保能源供應穩定。目前再生能源占比持續提升，預計明年可達 20%，並透過降低燃煤比例、維持燃氣穩定，達成減碳與穩供雙重目標。針對中東情勢，政府將持續監控國際能源價格與供應鏈變化，確保國內民生與產業用電不受干擾。
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