全球「斷崖式」缺氣？經部急闢謠：氣源分散至14國 5月調度到位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-23 15:49

經濟部今 (23) 日針對外媒報導卡達液化天然氣供應恐中斷一事發表嚴正聲明，強調國內 5 月底前已完成天然氣供應與船期調度之準備，6 月也規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定，絕無外界指稱之天然氣短缺危機。目前能源應變小組每日盤點存量與調度，國內天然氣存量皆高於法定規範，供氣供電無虞，請國人放心。

全球「斷崖式」缺氣？經部急闢謠：氣源分散至14國 5月氣源調度到位供電無虞。（鉅亨網資料照）

根據英國《金融時報》近日報導指出，隨著中東戰事升溫，卡達位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然氣田若受波及，恐引發全球天然氣供應出現「斷崖式」下滑，並點名高度依賴天然氣發電的台灣將面臨衝擊。

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經濟部澄清，台灣天然氣進口來源早已多元分散至 14 國，並非單一依賴中東，因應區域局勢，中油公司已擴大非中東氣源調度，確保國內需求充裕。

此外，為強化能源韌性，中油與台電已建立緊密的供需聯繫與預警機制，隨時掌握市場需求。台電天然氣發電機組目前皆依既定排程操作，並備妥強化機組維護、合理調度水力機組及需求面管理等具體方案。政府強調，隨著中油三接（觀塘接收站）工程推進，大潭電廠已逐步建構雙氣源體系，大幅提升北部供電穩定度。