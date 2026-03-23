鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-23 12:46

受國際地緣政治風險劇增影響，台股今 (23) 日開盤即遭遇重挫，盤中一度崩跌逾 1000 點，ETF 市場幾乎全盤皆墨，唯獨反 1 與兩檔原油 ETF 股價逆勢上漲，成為資金避風港，期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 盤中漲幅超過 5%，而具備槓桿特性的期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 表現更為強勁，盤中一度狂飆 10%。法人指出，戰事若持續擴大，能源價格與原物料行情恐將進一步推升。

〈焦點股〉中東戰事加劇通膨恐慌情緒 2檔原油ETF逆勢飆漲。(圖：shutterstock)

權王台積電今天跌逾 2%，一度失守 1800 元，台達電、國巨 *、聯發科、鴻海等大型權值股賣壓也相當沉重，拖累指數早盤崩跌逾 1000 點，下探至 32461 點，台股 ETF 也全面跳水，不過，與原油價格連動的 00642U 與 00715L 在油價走高下，股價逆勢上漲，成為盤面焦點。

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美伊戰事持續延燒，荷姆茲海峽遭到封鎖衝擊航運量，若完全中斷，全球近 20% 的原油供應將受到直接衝擊，此外，傳出卡達的液化天然氣 (LNG) 設施與沙國部分煉油廠在交火中受波及，供應短缺的恐懼正籠罩能源市場。

布蘭特原油價格已站穩每桶 110 美元以上，市場分析師指出，若中東戰事進入長期僵局，油價極可能挑戰 130 美元甚至更高。高油價再次點燃了市場對「通膨復燃」的恐懼，導致投資人預期聯準會 (Fed) 降息時間可能再度延後，甚至面臨升息疑慮，恐慌情緒蔓延導致亞洲股市與台股今天集體跳水，其中韓股指數跌幅超過 6%。

法人提醒，部分具題材性的原油 ETF 在資金追捧下，短線溢價幅度可能顯著，若 ETF 出現大幅度溢價，就是市場籌碼供不應求問題，建議投資前應觀察 ETF 即時淨值與溢折價幅度，避免在溢價過高時進場。