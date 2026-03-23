鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-23 17:23

中東戰事升溫導致全球資產震盪，布蘭特油價攀升至 2022 年 7 月以來高點，市場對通膨及經濟成長停滯的擔憂加劇，衝擊全球股債雙弱 。同時，固定收益市場展現抗震性，投資等級債續獲 113.95 億美元流入，顯見避險資金在不確定環境中更傾向低風險資產 。過去一週包含台灣、印度、南韓等地均遭淨賣超，其中台股遭外資提款 51.78 億美元最為嚴重

亞股外資大逃殺 台、印、韓股成重災區 台股單周遭提款51.78億美元淪最慘。（圖：shutterstock）

近期美國、以色列與伊朗的戰爭波及中東能源基礎設施，原油供應中斷的威脅推升油價大漲 。聯準會（Fed）在利率會議中雖按兵不動，但政策態度略顯鷹派，主席鮑爾更暗示若通膨無進展將不會降息，使殖利率彈升，進一步壓抑債市表現 。在避險情緒籠罩下，美股史坦普 500 指數已較 1 月高點回落 6.8% 。

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儘管地緣政治風險上升，資金動向仍顯著集中於具韌性的標的，過去一週整體股票型 ETF 獲 713.52 億美元淨流入，其中美國市場吸金 579.54 億美元，為全球最強勢的資金避風港 。

亞洲股市在這一波震盪中淪為資金流出的重災區。外資受中東局勢與美元走勢影響，持續從亞股撤出 。過去一週包含台灣、印度、南韓等地均遭淨賣超，其中台股遭外資提款 51.78 億美元最為嚴重，本月以來累計淨賣超已達 226.49 億美元 。相較之下，印尼與馬來西亞則獲小額淨買超，展現較佳的抗性 。

從產業分布來看，科技、主題與能源產業仍是資金淨流入的前三大類別，科技業單週吸金 10.25 億美元；原物料、通訊與核心消費則面臨調節壓力 。債市方面，美國債市單週流入 106.07 億美元，反映市場在動盪期對美元資產的高度依賴 。

富蘭克林證券投顧分析，雖然地緣政治紛擾短期造成回檔，但歷史經驗顯示地緣事件不影響美股長期牛市，美國企業基本面依舊穩健 。