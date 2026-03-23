〈ETF成分股調整〉009811換股七進七出 美光、英特爾入列掌握AI傳導效應

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-23 14:17

指數公司 ICE Data Indices 宣布，NYSE 美國 50 指數 3 月的季度調整，成分股出現七進七出。NYSE 美國 50 指數新增的成分股包括美光科技、科林研發、應用材料、奇異維諾瓦、威訊通訊、安進、英特爾，並剔除華特迪士尼、黑石集團、Servicenow、亞培、優步、AT&T、賽富時。本次成分股調整於 3/23 生效，追蹤該指數的統一美國 50 ETF(009811-TW)，也將緊隨指數調整投資組合。

NYSE 美國 50 指數 3 月的季度調整。(圖：shutterstock)

統一美國 50 ETF 基金經理人吳湘菱表示，本次新增的成分股橫跨資訊科技、電力、通訊與醫療保健等產業龍頭，具備明顯技術優勢與競爭護城河。經此調整，009811 在三大方面獲得進一步強化。

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首先是形成 AI 伺服器供應鏈的上中下游傳導，使指數有望更加受惠 AI 對先進製程與記憶體的持續強勁需求。美光為全球記憶體龍頭，在 AI 需求爆發、記憶體供不應求的背景下，為當前市場資金焦點。科林研發、應用材料與荷蘭艾斯摩爾並列全球前三大半導體設備製造商，英特爾則為國際具代表性的半導體公司。

第二，則是提升 009811 投資配置的防禦韌性。吳湘菱表示，威訊通訊作為全球電信服務巨頭，穩定的電信訂閱收入與股利政策，支撐其營運穩健表現。醫藥技術日新月異，安進為全球數一數二的醫藥大廠，雄厚的研發能力使其保持領導地位。因醫療需求相對不隨景氣波動，在科技產業景氣循環時，醫藥股也可提供一定程度的緩衝。

第三是布局能源轉型的長期成長趨勢，全球缺電危機，奇異維諾瓦受惠電氣化與電網升級的長期趨勢，有望為美國 50 指數增添能源轉型帶來的成長機會。

統一美國 50 ETF 聚焦美股市值五十強企業，投資組合兼具成長和價值因子，不僅將尖牙股成長爆發力融為骨血，還涵蓋通訊、非核心消費、金融和醫療保健等九大產業，具備「穩中帶強、強中帶穩」特色。009811 成分股的多元產業分散性，讓投資人可以在類股輪動時，掌握美股不同產業的輝煌表現。009811 追蹤之指數採取市值加權，並於每年的 3、6、9、12 月進行指數季調整定審。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇 ETF 時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。