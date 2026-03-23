鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (23) 日量縮重挫 821 點，創台股第 11 大跌點，收在 32722 點，摜破 3 萬 3 千點大關、回測季線，外資持續賣超 839.22 億元，但對雙 D 族群操作不同調，記憶體方面，大買華邦電 1.3 萬張，但調節力積電 3.4 萬張，面板則青睞群創，但減碼友達。
中東戰事近期愈演愈烈，加重台股近期跌勢，連續三天跌掉 1626.08 點，同一期間外資也加大賣超共 2152.82 億元，累計 3 月以來，外資賣超金額已高達 8044.23 億元。
三大法人今天合計賣超 1046.27 億元，外資賣超 839.22 億元，自營商賣超 311.12 億元，外資與自營商皆呈現連 3 賣，投信則逆勢加碼 104.07 億元，連 2 買；台指期方面，外資增加空單 1351 口，未平倉空單口數提升至 37717 口。
外資今日針對記憶體與面板族群操作不同調，記憶體方面，大買華邦電 (2344-TW) 達 1.3 萬張，但調節力積電 (6770-TW) 約 3.4 萬張，面板則青睞群創 (3481-TW) 約 8500 張，但減碼友達 (2409-TW) 約 3.2 萬張。
傳產方面同樣有所差異，外資偏愛長榮航 (2618-TW)，一共掃貨 2 萬張，但雙雙賣超中鋼 (2002-TW)、中石化 (1314-TW)，一共賣超 7.2 萬張。
投信與自營商也同步調節記憶體族群，投信提款華邦電與南亞科 (2408-TW) 共 1.1 萬張，自營商瞄準旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、華邦電，三檔共賣超約 1.5 萬張。
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