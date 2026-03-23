台股今 (23) 日量縮重挫 821 點，創台股第 11 大跌點，收在 32722 點，摜破 3 萬 3 千點大關、回測季線，外資持續賣超 839.22 億元，但對雙 D 族群操作不同調，記憶體方面，大買華邦電 1.3 萬張，但調節力積電 3.4 萬張，面板則青睞群創，但減碼友達。