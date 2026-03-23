美伊開戰以來，台股 3 月歷經暴跌暴漲，其中 3/4 和 3/9 跌點均將近 1500 點，美國總統川普周末要求伊朗 48 小時內全面開放荷姆茲海峽通行，伊朗則高調宣布將從防禦性打擊轉為進攻型打擊，戰事愈演愈烈，使得亞股今天全面遭遇「黑色星期一」空襲，台股 3 月以來已下跌 2691.99 點，跌幅達 7.6%