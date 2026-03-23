鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著美伊戰火持續延燒，原油價格維持高檔，台股今 (23) 日跳空開低，電子股全面走弱、僅塑化股撐場，終場下挫 821.38 點，創台股第 11 大跌點，收在 32722.5 點，摜破十日線與 3 萬 3 千點大關，回測季線大關，成交量 6754 億元。
美伊開戰以來，台股 3 月歷經暴跌暴漲，其中 3/4 和 3/9 跌點均將近 1500 點，美國總統川普周末要求伊朗 48 小時內全面開放荷姆茲海峽通行，伊朗則高調宣布將從防禦性打擊轉為進攻型打擊，戰事愈演愈烈，使得亞股今天全面遭遇「黑色星期一」空襲，台股 3 月以來已下跌 2691.99 點，跌幅達 7.6%
由於市場擔憂通膨危及經濟，美國四大指數全面下挫，那斯達克期貨也持續下跌中，亞股同樣遭摜殺，韓股跌幅重達 6.4%，日股、陸股、港股、跌幅均超過 3.5%。
權值股今天普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 2%，一度跌破 1800 元，持續徘徊在月線之下，終場收在 1810 元，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 及日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅皆有 3% 至 5%，賣壓相當沉重。
另外，隨著油價飆漲，塑化類族群獲買盤大力敲進，塑膠類的亞聚 (1308-TW)、台聚 (1304-TW)、台達化 (1309-TW)、華夏 (1305-TW) 全數亮燈漲停，化工的康普 (4739-TW)、三福化 (4755-TW)、中碳 (1723-TW) 都在 2% 以上。
不過，先前強漲的記憶體族群成為賣壓中心，宜鼎 (5289-TW)、宇瞻 (8271-TW)、威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW) 全數打入跌停板，南茂 (8150-TW)、旺宏 (2337-TW) 等跌幅都至少半根，族群賣壓相當沉重。
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