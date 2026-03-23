鉅亨網編輯林羿君 2026-03-23 12:02

高盛在不到兩週內第二度上調油價預測，主因為荷姆茲海峽持續受阻，以及全球供應面結構性風險升高，進一步強化其對油市的偏多看法。

高盛兩周內二度調升展望：布蘭特油價恐飆破110美元。(圖:shutterstock)

該投資銀行目前假設，荷姆茲海峽的原油運輸量將在未來六週僅維持正常水準的 5%，之後再用一個月時間逐步恢復。這樣的長期干擾，加上全球產量與備用產能高度集中，預料將重塑市場供需結構。

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負責高盛油市研究的主管斯特魯文（Daan Struyven）指出，市場將逐步意識到產量與閒置產能過度集中的風險，進而推動戰略儲油需求與長天期油價結構性上移。

短期而言，在不確定性持續下，油價仍將緩步走高。他表示，在市場確認不會出現長期供應中斷之前，價格將持續上行，而不斷擴大的風險溢價，將成為抑制需求與對沖潛在供應短缺的關鍵。

反映上述預期，斯特魯文將布蘭特原油在 3 月至 4 月的平均價格預測，上調至每桶 110 美元，明顯高於先前的 98 美元預估，也顯著高於 2025 年的水準。

此次上調不僅限於短期。高盛同時將 2026 年布蘭特原油價格預測由 77 美元上修至 85 美元，西德州中質原油（WTI）則預估為 79 美元；長天期油價亦同步調升。該行指出，這反映商業庫存更深幅的去化，以及在風險升高下，市場對有效備用產能的重新定價。

回顧 3 月 11 日，高盛已將 2026 年第四季布蘭特與 WTI 預測分別上調至每桶 71 美元與 67 美元，高於原先的 66 美元與 62 美元。

展望更長期，高盛預估 2027 年布蘭特原油均價約為 80 美元，但同時警告上漲風險顯著。在更極端情境下，若荷姆茲海峽的運輸長時間嚴重受限，布蘭特日內價格可能突破 2008 年歷史高點。