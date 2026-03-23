鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-23 08:05

伊朗外交部周日（22 日）發表聲明，稱荷姆茲海峽並未被封鎖，在遵守因戰爭形勢而採取的必要措施前提下，船舶仍可繼續航行，同時伊朗闡述了海峽航運和航行安全的原則立場。

伊朗闡述荷姆茲海峽通行原則，強調不會屈服。（圖：Shutterstock）

伊朗外交部在聲明中表示，美國和以色列對伊朗發動軍事侵略之後，波斯灣和荷姆茲海峽局勢危險，中東航運和航行安全受到直接影響。為行使合法自衛權，伊朗採取一系列措施，以確保侵略者及其支持者不會將荷姆茲海峽濫用於推進侵略目標。

‌



聲明說，屬於美國、以色列以及其他參與侵略國家的船隻不符合正常和非敵對通行條件，伊朗將依法予以處理；屬於其他國家或與其有關聯的非敵對船隻，只要沒有參與或配合針對伊朗的侵略行動，並遵守伊朗公布的安全規章和措施，即可在與伊方主管機關協調後，安全通過海峽。

聲明強調，要全面恢復荷姆茲海峽的可持續安全與穩定，美以必須停止針對伊朗的軍事侵略和威脅，伊朗的合法利益必須得到充分尊重。

伊朗外交部長阿拉格齊當天通過社交媒體闡述了上述原則。他同時強調，伊朗不會屈服於威脅，「與其威脅，不如尊重。沒有貿易自由，就沒有航行自由」。