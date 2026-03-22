鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-22 17:00

在伊朗納坦茲核濃縮設施遭空襲數小時之後，伊朗的攻擊擊中以色列主要核研究中心附近的兩個社區，造成該國南部超過 100 人受傷。這也是自三週前戰爭爆發以來，以色列核研究中心首次成為攻擊目標。不過，以色列否認轟炸納坦茲。

根據《CBS》報導，以色列軍方表示，他們未能成功攔截擊中迪莫納（Dimona）與阿拉德（Arad）的伊朗飛彈。

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以色列緊急救援機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）於週日（22 日）清晨表示，阿拉德遭襲至少造成 64 人受傷。

發言人指出，其中 7 人傷勢嚴重、15 人中度受傷、42 人輕傷。「紅大衛盾會」表示，救援人員仍持續在瓦礫堆中搜尋可能的更多傷亡者。

此外，在數小時前伊朗對附近城鎮迪莫納的另一波攻擊中，亦造成至少 40 人受傷。

在兩起襲擊發生後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，以色列軍方將持續在中東地區推進戰事行動。

納坦雅胡在社群媒體發表聲明表示：「這是在我們為未來而戰的行動中，一個極為艱難的夜晚。」他並補充，已與遭襲城鎮之一阿拉德的市長通話，並表達「為傷者平安祈禱」。

他寫道：「我們決心在所有戰線持續打擊敵人。」

以色列國防軍發言人 Nadav Shosh 中校則在社群媒體表示：「越來越明顯的是，伊朗政權正採取魯莽的攻擊行動，不僅進一步暴露其不穩定性與對生命的漠視，還在戰略上刻意鎖定平民。」

以色列緊急救援單位釋出的畫面顯示，住宅區旁出現一個巨大彈坑，周邊公寓外牆被震毀。飛彈似乎擊中一處空地。

救援人員指出，阿拉德遭到直接命中後，至少有 10 棟公寓受損，其中 3 棟嚴重毀壞，甚至有倒塌風險。

外界普遍認為，以色列是中東唯一擁有核武的國家，但其領導層始終未予證實或否認。聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）表示，目前未接獲以色列核研究中心受損或出現異常輻射的通報。

以色列轟炸伊朗納坦茲核設施？核風險升溫與美方介入選項浮現

週六（21 日），以色列否認對伊朗位於德黑蘭東南約 135 英里的納坦茲核設施空襲負責。

伊朗司法部門官方媒體《Mizan》指出，該設施未發生核洩漏。IAEA 亦表示，正對此事件進行調查，且尚未發現場外輻射水準上升的通報。

該核設施早在 2025 年 6 月的以伊「12 日戰爭」期間曾遭以色列空襲，當月稍晚亦遭美國攻擊。

IAEA 指出，伊朗估計約 970 磅的濃縮鈾大部分存放於其他地點，包括伊斯法罕設施的廢墟之下，該地同樣在去年 6 月遭美軍轟炸。

美國國防部則拒絕評論此次納坦茲遇襲事件。該設施在本輪戰爭初期以及去年 6 月的衝突中，都曾成為攻擊目標。

在阿拉德遭襲消息傳出前，伊朗國會議長 Mohammad Bagher Ghalibaf 於社群平台表示，若以色列連高度防護的迪莫納地區都無法攔截飛彈，從作戰角度來看，代表戰事已進入新的階段。