鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-22 16:22

一名美國官員和知情人士透露，在持續三週的戰爭後，川普政府已開始就下一階段行動及與伊朗可能展開的和平談判進行初步討論。

根據《Axios》報導，川普總統於週五（20 日）表示，他正在考慮「逐步結束」戰爭，但美國官員指出，預期戰鬥可能還將持續兩到三週。

‌



與此同時，川普的顧問團隊希望開始為外交鋪路。川普的特使庫許納（Jared Kushner）與威特科夫（Steve Witkoff）據稱已參與這些潛在外交的討論。

任何結束戰爭的協議都必須包括重新開放荷姆茲海峽、處理伊朗的高濃縮鈾庫存，並建立長期協議以管控伊朗的核計畫、彈道飛彈及對地區代理武裝的支持。

一名美國官員及另外兩位知情人士表示，近日美國與伊朗之間並無直接接觸，但埃及、卡達與英國都曾在雙方之間傳遞訊息。

埃及與卡達已通知美國和以色列，伊朗有意進行談判，但條件非常嚴苛。伊朗的要求包括停火、保證戰爭不會在未來復燃，以及賠償。

美國對伊朗的六大要求

一名美國官員表示：「我們認為已經抑制了伊朗的發展。」該官員相信伊朗最終會坐上談判桌。

該官員指出，美國希望伊朗能做出六項承諾：

五年內不得發展飛彈計畫 停止鈾濃縮 關閉去年遭美國與以色列轟炸的納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）與福爾多（Fordow）核設施。 對離心機及相關設備的製造與使用採取嚴格外部監督，以防核武計畫發展。 與地區國家簽訂軍備管制協議，飛彈上限不得超過 1000 枚 不資助黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝或加薩哈瑪斯等代理組織

伊朗過去曾多次拒絕這些要求，而德黑蘭領導人也指出，與一位過去曾在談判中途突然發動轟炸的總統進行談判相當困難。

伊朗回應與談判困難

伊朗外交部表示，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）週六（21 日）告訴印度外長，要使荷姆茲海峽局勢正常化，美國與以色列必須停止對伊朗的攻擊，並承諾未來不再發動攻擊。

至於川普，他週五表示不反對談判，但目前並不打算接受伊朗提出的停火要求。美國官員指出，對於賠償要求，川普也視為「無法接受」。

另一名官員表示，對於將凍結資產返還給伊朗，可能存在協商空間。

該官員說：「他們稱之為賠償，我們也許可以稱為返還凍結資金。其實有很多不同的措辭方式，我們可以透過文字表述來解決他們在政治上需要解決的問題，並在他們的制度內建立共識，這就是文字上的斟酌。我們首先必須處理好高品質的文字表述問題。」

尋找合適談判對象與中介

美國官員表示，川普團隊目前正試圖解答兩個關鍵問題：誰是伊朗最合適的談判聯絡人，以及哪個國家是最佳調解人。

過去阿拉格齊曾擔任主要中介，但川普顧問認為，他更像「傳真機」，而非有權真正達成協議的人。

美國官員指出，團隊正努力找出誰才是伊朗的決策者，以及如何與他們取得聯繫。

儘管阿曼斡旋了上一輪核談判，但由於與阿曼之間存在互不信任，美國正在尋求另一位調解人，理想是卡達。

美國官員表示，卡達在加薩問題上證明了自己是有效且值得信賴的中介。兩位消息人士指出，卡達願意在幕後提供協助，但不希望成為主要官方中介。

消息人士稱，川普顧問希望在與伊朗的談判可能成形時，能提前做好準備。