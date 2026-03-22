鉅亨網新聞中心 2026-03-22 15:00

針對媒體報導稱，由於中東軍事衝突，北約已開始從伊拉克撤回人員一事，北約表示，正「調整」其在伊拉克的任務部署。

北約撤回伊拉克顧問部隊！調整任務部署應對中東局勢。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，北約發言人 Allison Hart 在一封電子郵件中表示：「我們可以確認，正針對北約伊拉克任務調整部署。我們正與盟國及合作夥伴密切協調。」

‌



她補充說：「人員的安全與保障至關重要，因此我們將避免提供更多細節。北約與伊拉克的政治對話及實務合作，包括透過北約伊拉克特派團的任務，將會持續進行。」

根據《路透》此前報導，北約週五（20 日）表示，隨著伊朗戰爭的影響逐漸擴散至中東地區，已經從伊拉克的顧問任務中撤回所有部隊。

北約歐洲最高盟軍指揮官、美國空軍上將 Alexus Grynkewich 在聲明中表示：「我想感謝伊拉克以及所有協助北約人員安全撤離的盟國。」

聲明指出，該任務已將「所有人員」從中東轉移至歐洲。一名不具名的北約官員表示，人數約為「數百人」。

近幾日，包括波蘭、西班牙與克羅埃西亞在內的數個國家，已宣布從中東撤回部隊，理由是伊朗衝突及波斯灣地區局勢惡化。

北約表示，其任務將從義大利那不勒斯的軍事總部繼續運作。北約指出，這項任務不涉及作戰任務，主要專注於提供伊拉克安全部隊建議，並協助其提升能力。