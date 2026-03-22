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針對媒體報導稱，由於中東軍事衝突，北約已開始從伊拉克撤回人員一事，北約表示，正「調整」其在伊拉克的任務部署。
根據《路透》報導，北約發言人 Allison Hart 在一封電子郵件中表示：「我們可以確認，正針對北約伊拉克任務調整部署。我們正與盟國及合作夥伴密切協調。」
她補充說：「人員的安全與保障至關重要，因此我們將避免提供更多細節。北約與伊拉克的政治對話及實務合作，包括透過北約伊拉克特派團的任務，將會持續進行。」
根據《路透》此前報導，北約週五（20 日）表示，隨著伊朗戰爭的影響逐漸擴散至中東地區，已經從伊拉克的顧問任務中撤回所有部隊。
北約歐洲最高盟軍指揮官、美國空軍上將 Alexus Grynkewich 在聲明中表示：「我想感謝伊拉克以及所有協助北約人員安全撤離的盟國。」
聲明指出，該任務已將「所有人員」從中東轉移至歐洲。一名不具名的北約官員表示，人數約為「數百人」。
近幾日，包括波蘭、西班牙與克羅埃西亞在內的數個國家，已宣布從中東撤回部隊，理由是伊朗衝突及波斯灣地區局勢惡化。
北約表示，其任務將從義大利那不勒斯的軍事總部繼續運作。北約指出，這項任務不涉及作戰任務，主要專注於提供伊拉克安全部隊建議，並協助其提升能力。
Grynkewich 說：「我也要感謝北約伊拉克任務中那些在此期間持續執行任務的全體人員。他們是真正的專業人士。」
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