鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-21 06:50

美國總統川普週五表示，在美國與以色列連續數週的軍事打擊後，伊朗領導層遭到重創，華府目前雖希望與伊朗展開談判，但「已經沒有人可以談」。

川普稍早在白宮發表簡短談話時再次提到，美方希望與伊朗對話，但目前「沒有任何人可以對話」。

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川普聲稱，美軍與以色列的聯合行動已對伊朗造成重大打擊，伊朗的領導層「已經全部消失」。

他表示：「現在那裡已經沒有人想當領導人了。我們想和他們談，但沒有對象可以談，我們其實也樂見這樣的情況。」

儘管言辭強硬，川普仍重申，美國政策核心仍是防止伊朗取得核武。

他表示，一旦伊朗擁有核武，將對全球安全構成重大威脅，因此美方將持續採取必要措施加以阻止。

川普同時透露，美國國防部長赫格塞斯正在白宮戰情室掌握最新情勢，顯示華府仍高度關注中東局勢發展。

此外，川普指出，伊朗包括海軍、空軍與防空系統均遭到摧毀，雷達系統與指揮系統也已失去功能，美軍在短時間內已對伊朗海軍造成重創，宣稱僅數日內即摧毀多數重要艦艇，進一步削弱其軍事能力。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動聯合打擊以來，中東局勢持續升溫。據相關報導，衝突已造成約 1,300 人死亡，包括伊朗最高領袖哈米尼、伊朗多位高層官員與平民。伊朗則以飛彈與無人機進行反擊，鎖定以色列及區域內與美國相關的目標，區域緊張情勢仍在升高。

川普多次誇耀已重創伊朗高層領導，並暗示伊朗最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 在 2 月 28 日、也就是戰爭爆發初期的攻擊中受傷後，可能已無法實際領導國家，甚至多次進一步猜測，穆吉塔巴可能已經死亡。