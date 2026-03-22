鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-22 21:50

近期引發市場劇烈波動的中東危機，預料短期內仍將成為華爾街關注焦點，投資人持續緊盯伊朗局勢發展及能源價格飆升帶來的連鎖影響。

隨著美國與以色列對伊朗的戰事即將邁入第四周，油價已大漲逾 40%，引發市場對通膨升溫與經濟成長停滯的憂慮。

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通膨疑慮使市場基本上排除了今年降息的可能性——此前投資人原本寄望降息支撐股市——利率期貨目前反而顯示 2026 年升息的機率略為上升。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在上周三會議中也坦言，對於這場危機將如何影響經濟前景存在高度不確定性，進一步增加預測難度。

美股上周五大幅收低，標普 500 指數連續第四周下跌並觸及六個月低點，那斯達克綜合指數收在較去年 10 月歷史高點下跌近 10% 的水準。

中東局勢在上周進一步升溫。以色列攻擊伊朗天然氣田後，伊朗對區域內能源設施發動報復性攻擊。同時，《路透》引述官員說法指出，美軍正向中東部署數千名海軍陸戰隊員。

Commonwealth Financial Network 首席市場策略師 Chris Fasciano 表示，「情勢變化非常快速，可能一周內就解決，也可能持續一段時間。而拖得越久，就越需要考慮對美國經濟的影響。」

本週操盤筆記 (0323-0327)

油價與股市「有序反應」

原油價格波動已影響各類資產。美國原油周五收在每桶約 98 美元，布蘭特原油則約 112 美元。除了能源設施遭攻擊外，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運也出現停滯，該水道平時承載全球約五分之一的原油與液化天然氣運輸。

根據 LSEG 數據，截至上周五，標普 500 與美國原油的 20 日相關係數為 - 0.89，顯示兩者呈強烈反向關係。

North Star Investment Management 投資長 Eric Kuby 表示，「如果你是交易員，會密切關注油價，因為它通常能提供市場如何看待這場衝突前景的領先訊號。」

標普 500 中的能源類股自 2 月底油價飆升以來表現上揚，但其在指數中的權重不到 4%。

最新一波跌勢使標普 500 較 1 月底歷史收盤高點回落 6.8%。Fasciano 指出，這波回檔與去年 4 月因川普「解放日」關稅引發的劇烈下跌不同，整體表現相對「有序」。「這次走勢相當有序，我認為這是正面訊號，因為美國企業基本面仍穩健，提供了一定支撐。」

美債殖利率飆升

在能源價格上升與全球央行態度審慎推動下，美國公債殖利率快速攀升，成為股市潛在風險因素。10 年期公債殖利率上周五報 4.38%，創去年夏天以來新高。

Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 表示，他正關注 10 年期殖利率是否會穩定站上 4.3%，這可能加大股市壓力，而 4.5% 則是另一關鍵門檻。

他指出，「利率上升意味著借貸成本提高，可能拖累經濟成長。當利率持續上升時，債券收益相對於股票的吸引力也會提升。」

標普技術面亮警訊

股市同時逼近關鍵技術位。標普 500 上周四收盤跌破 200 日移動平均線——這是市場高度關注的長期趨勢指標——為去年 5 月以來首次。周五再度下跌後，指數跌至去年 9 月以來低點，跌破策略師認為具警訊意義的 11 月低點。

展望本周，美國將公布製造業、服務業與消費者信心等數據，整體數據面相對清淡。但在休士頓舉行、聚集全球能源產業高層的重大會議，可能吸引華爾街關注。

而伊朗局勢仍是最大變數。瑞銀全球財富管理分析師周四指出，近期發展「正促使市場重新定價更長期衝突、更大規模基礎設施破壞，以及油價長期維持高檔的風險」。