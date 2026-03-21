鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-21 10:38

台積電周二 (17 日) 除息，除息參考價 1840 元，每股配發 6 元現金股利，上演秒填息；鴻海周一 (16 日) 召開法說會，董事長劉揚偉預期，今年 AI 機櫃出貨將倍數成長；央行周四 (19 日) 召開第一季理監事會議，宣布利率連 8 凍，並鬆綁第 2 戶房貸成數，以下為本周大事回顧：

台積電上演秒填息、鴻海法說、利率連八凍，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

台積電開盤衝 1875 元 再度上演秒填息秀

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二 (17 日) 除息，除息參考價為 1840 元，此次每股配發 6 元現金股利，開盤即跳空開高達 1875 元，再度上演秒填息。

〈鴻海法說〉Q1、全年營收估強勁年增 今年 AI 機櫃出貨倍數成長

鴻海 (2317-TW) 周一 (16 日) 召開法說，董事長劉揚偉表示，雖然有關稅、地緣政治、貨幣政策等風險，但 AI 伺服器持續強勁下，預期第一季跟全年都可望有強勁的年成長，其中，第一季 AI 機櫃出貨可望季增雙位數、全年可望倍數成長。

鴻海 2025 年營收 8.1 兆元，年增 18%；毛利率 6.15%，年減 0.11 個百分點；營業利益 2592.23 億元，年增 29%，營業利益率 3.20%，年增 0.27 個百分點；淨利率 2.34%，年增 0.11 個百分點。

〈央行理監事會〉利率連八凍！同意調整選擇性信用管制 鬆綁第 2 戶房貸成數

美國聯準會 18 日宣布將基準利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間不變，為連續第二次「按兵不動」。台灣央行周四 (19 日) 召開第一季理監事會議，宣布利率連八凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場預期。

此外，央行也宣布第二戶房貸鬆綁、可貸 6 成，其他維持不變。中信房屋總經理張世宗指出，此舉顯示央行已正視市場實務運作中的痛點，對購屋族釋出善意，房仲業者也指出，台灣央行將自然人第二屋的貸款上限，從 5 成上修為 6 成，讓資金緊繃的換屋族稍稍鬆口氣。

輝達 GTC 大會揭 AI 藍圖！黃仁勳喊出 1 兆美元 AI 晶片商機

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周一 (16 日) 在加州聖荷西舉行的年度 GTC 開發者大會上表示，公司預期 Blackwell 與下一代 Vera Rubin 架構 AI 晶片至 2027 年的訂單與營收機會將達至少 1 兆美元，較先前預估至 2026 年約 5000 億美元的規模大幅上調，顯示 AI 基礎設施投資仍在快速擴張。

〈外銷訂單〉前 2 月 1407 億元創同期新高 2 月接單亮麗 638 億元刷 13 紅

受惠 AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用需求續強，經濟部統計處周五 (20 日) 公布 115 年 2 月外銷訂單統計 。累計今年 1 至 2 月外銷訂單金額達 1407.8 億美元，較去年同期大幅成長 41.3%，規模創下歷年同期新高紀錄 。

儘管 2 月單月受季節性因素及工作天數較少影響，接單金額 638.8 億美元較 1 月減少，與去年同月相比仍成長 23.8%，寫下連續 13 個月正成長，顯示半導體先進製程與相關供應鏈接單動能強勁，3 月整體訂單金額預期將持續回升 。

〈富邦金法說〉調整後淨值大增 36% 外價金逾 1440 億元業界最高

富邦金控 (2881-TW) 周一 (16 日) 召開法說會，揭露子公司富邦人壽接軌 IFRS 17 重要財務指標，其中，CSM (保險合約服務邊際) 餘額突破 4000 億元，今年釋放 CSM 上看 300 億元，負債成本則降至 2.0%，調整後淨值大增 36%，外價金 1448 億元更是業界最高。管理層強調，未來避險成本與增提壓力皆在可控範圍，有信心在不依賴淨資產過渡措施下，靠穩健的經常性收益與資本規畫，達成過渡性資本比率 (TIS) 目標。

〈合庫金法說〉42 萬股東等數錢！2025 年純益 214 億創新高 擬配息 0.7 元起 配發率衝 8 成

合庫金控 (5880-TW) 周四 (19 日) 召開 2025 年第四季線上法人說明會，由總經理蘇佐政主持。受惠於核心子公司合庫銀行獲利動能強勁，合庫金 2025 年合併稅後淨利達 214.48 億元，較 2024 年大幅成長 8.27%，改寫歷史紀錄，每股純益 1.36 元。