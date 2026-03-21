鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-21 19:57

廖紫岑在接任磐石會任後，將以「共學創新，共好永續」帶領會員企業深化共學平台、促進跨域合作與國際連結，攜手迎向 AI 時代與全球變局的新挑戰，持續創造產業永續與社會共好的正面效益。

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賴清德總統在會中指出，台灣不只是有科技業，傳統產業也非常重要，行政院去年編列強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，有 300 多億元是幫助中小企業數位轉型。

新任磐石會會長廖紫岑在會中並分享《世界上最神奇的二十四堂課》中的一段話指出，「別人眼中的困難，正是勇者眼中的常態。」

廖紫岑並指出，對企業家而言，唯有以韌性與行動改寫「定局」，才能在變局中脫胎換骨，尤其 AI 浪潮與地緣政治變局交織下，磐石會員企業長年累積的「集體韌性」，正是面對快速變遷 AI 時代最珍貴、也最具競爭力的底蘊。

在歷屆會長薪火相傳、持續累積的磐石基礎上，廖紫岑表指出，接任後將以「共學創新，共好永續」作為本屆核心願景，廖紫岑並提出未來推動會務的三大方向，首先是讓磐石會「被看見」，產業能見度是價值被理解的起點，未來將強化外部溝通與整體形象，讓政策更貼近產業現場。

同時，為深化磐石會「共學平台」，磐石會將借鏡大肚山產業創新基金會經驗，透過跨域交流與國際接軌等多元活動，促進會員企業以共學帶動共創，擴大合作規模、提升競爭力；並且讓磐石會成為「經濟日不落國」的最強發動機，面對全球市場重整與新興技術快速演進，磐石會將協助會員企業在 AI 與永續趨勢中掌握新機會，讓中部產業持續成為推動台灣經濟向前的關鍵引擎。

擁有中部 130 會員磐石會今完成會長交接。(圖：台數科提供)