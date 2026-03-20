本次公布2月營收一覽

截至台北時間2026年3月21日07:55，彙整前一日公布2月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2032家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

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2月已公布營收一覽

截至目前，已公布2月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2032家。其中營收年增大於 25％有417家，年增小於-20％有588家。