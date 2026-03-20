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截至台北時間2026年3月21日07:55，彙整前一日公布2月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2032家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|易發-電機機械
|1.30億
|115.0%
|富基電通-電子通路業
|6.10億
|50.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|易發-電機機械
|1.30億
|23.6%
|富基電通-電子通路業
|6.10億
|-59.0%
截至目前，已公布2月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2032家。其中營收年增大於 25％有417家，年增小於-20％有588家。
2月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|136家
|介於10～50億
|>= 0%
|200家
|介於10～50億
|< 0%
|217家
|介於10～50億
|<= -20%
|380家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|281家
|小於10億
|>= 0%
|318家
|小於10億
|< 0%
|290家
|小於10億
|<= -20%
|380家
2月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|地心引力-文化創意業
|410萬
|136566.7%
|三發地產-建材營造業
|11.39億
|34244.5%
|富旺-建材營造業
|2.55億
|22485.5%
|三豐-建材營造業
|1.04億
|21437.6%
|華固-建材營造業
|11.38億
|19257.4%
2月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|國鼎-生技醫療業
|376萬
|3988.0%
|合騏-其他業
|8,754萬
|3734.5%
|聖安生醫-生技醫療業
|2,000萬
|3141.5%
|政美應用-半導體業
|3,491萬
|3044.6%
|東哥遊艇-運動休閒
|7.94億
|2435.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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