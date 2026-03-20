鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-20 16:30

中國 A 股三大指數周五 (20 日) 收盤表現錯綜，僅創業板指收紅，上證指數 (SSEC) 連 2 日收黑，失守 4000 點大關，創今年新低，本周累計下跌 3.4%，主要受到中東緊張局勢不斷升級，加上當地衝突導致的供應鏈中斷的拖累。

〈陸股盤後〉滬指二連黑 失守4000點大關 本周累計下跌3.4% (圖:shutterstock)

滬指周五收低 1.24% 至 3957.05 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.25% 至 13866.2 點，創業板指則收高 1.3% 至 3352.1 點，滬深兩市合計成交人民幣 2.29 兆元，較上一交易日放量 1759 億元。

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盤面上，中小型股普跌，算力租賃族群午後大幅跳水，利通電子、超訊通訊跌停，億田智能跌逾 19%，協創數據跌逾 14%，宏景科技、東方國信等股跌超 10%；化工類股再度大幅回檔，興化股份、金牛化工、潞化科技、金正大、紅寶麗跌停，江天化學、魯西化工跟跌。

上漲族群方面，光電設備、電力、電池類股逆市走漲，上能電氣、首航新能、永臻股份、正泰電源、國晟科技漲停，華電遼能連 5 日漲停，韶能股份亦連 3 天亮燈，錦浪科技、海優新材等多股漲超 10%。

德邦證券指出，當前宏觀環境下，一方面全球油價高漲恐推高通膨，另一方面，原油供應短缺也可能導致全球部分產業鏈出現中斷，市場擔憂全球經濟因此下行。「停滯性通膨」交易升溫下，除能源股外，周五市場均大面積承壓。展望後市，A 股恐持續調整，但結構性機會仍存在，建議持續關注中東局勢及國內政策動向。