鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-20 07:15

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周四 (19 日) 表示，以色列將避免在未來攻擊伊朗的能源基礎設施。

先前由於以軍日前對中東關鍵天然氣設施發動兩波攻勢，能源價格大幅飆升。

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以軍戰機於周三轟炸伊朗南帕爾斯 (South Pars) 氣田及相關設施，引發伊朗對沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 三國油氣設施發動新一輪報復，原油與天然氣價格應聲大漲。

以國這波轟炸也遭到美國總統川普罕見譴責。隨著戰事進入第三周，川普正面臨要求結束戰爭的巨大壓力。

尼坦雅胡在記者會上向媒體表示，「以色列在這次行動中是獨自行動」，並補充說，在川普提出要求後，以色列將不再對伊朗的能源設施發動進一步攻擊。

伊朗的報復性攻擊，導致卡達 (Qatar) 境內全球最大的液化天然氣 (LNG) 出口廠承受「廣泛損害」。卡達能源公司 (QatarEnergy) 周三表示，這將導致每年約 200 億美元的收入損失，修復過程恐長達五年。

川普周三晚間在社交媒體貼文中威脅，若伊朗繼續攻擊卡達，美國將「大規模炸毀整個南帕爾斯氣田」。

川普周四在白宮談到尼坦雅胡時說：「我告訴他『不要那樣做』，他就不會那樣做了。我們相處得很好，一切都在協調中。但偶爾他會做些我不認同的事，那時我們就不會繼續那樣做。」

尼坦雅胡並未詳細說明，僅表示以色列正協助美國讓荷姆茲海峽恢復通行。他提到，美國已理解其盟友應在戰爭結束後，建設向西延伸的管道，以繞過這些戰略「咽喉點」。

尼坦雅胡同時宣稱，在經歷近三周的戰爭之後，伊朗已無法進行濃縮鈾或製造彈道飛彈。