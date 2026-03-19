鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-20 06:59

美國為壓抑能源價格再出手，根據美國財政部週四 (19 日) 最新發布的通用許可，美方週四延長對俄羅斯原油與石油產品銷售的臨時豁免措施，新的 30 天豁免期將持續至 4 月 11 日，但此次新增排除條款，明確將涉及北韓、古巴與克里米亞的交易排除在外。

美更新俄油豁免條款 明確排除北韓、古巴與克里米亞交易 (圖：shutterstock)

這項新許可取代 3 月 12 日公布的前一份 30 天制裁豁免，適用對象仍是截至 3 月 12 日已裝載在油輪上的俄羅斯原產原油與石油產品。整體架構與先前版本大致一致，但新增的限制條款顯示，美方在暫時放寬制裁的同時，也進一步收緊特定敏感交易範圍。

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報導指出，川普政府此舉是為了平抑近來因中東衝突升高而飆升的能源價格。在中東局勢持續推升國際油市波動之際，華府正試圖透過短期政策調整，緩和原油供應壓力，避免能源成本進一步衝擊市場與通膨。