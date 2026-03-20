鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-20 09:02

《MarketWatch》報導，儘管白宮試圖安撫市場對伊朗衝突的緊張情緒，但油價上漲仍導致華爾街連續兩日下跌，美股周四 (19 日) 更跌破關鍵技術水準。

標普 500 指數收跌 0.3%，至 6,606 點，跌破 200 日移動平均線，為去年 11 月底以來新低。這也是自 2025 年 5 月 9 日以來，首次收盤跌破該關鍵技術線。一般而言，跌破此趨勢線被視為股市偏空訊號。

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LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示，「我不能說牛市已經結束，但近期發展可能意味著後續仍有更多賣壓，尤其是市場內部原本的強勢動能正在轉弱。」

他指出，「標普 500 距離歷史高點僅回落約 5%，許多人對此感到安心。但當你觀察市場內部結構時，情況其實更令人擔憂。」

Turnquist 表示，在標普 500 成分股中，已有超過 80% 的通訊服務、非必需消費與科技類股處於下跌趨勢，金融類股也有約 76% 的股票呈現走弱。

此外，指數內下跌個股的數量也已超過上漲個股。這使得標普 500 可能進一步跌入「修正區間」，即自 1 月 27 日收盤歷史高點 6,978.60 點回落至少 10%。同時，市場也開始討論是否可能進一步進入熊市，也就是從近期高點下跌至少 20%。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，「油價上漲與中東衝突延續，仍是主導市場交易的主要因素。」

他指出，「我們終於看到一些投降的跡象。」包括選擇權市場的買權與賣權比率上升，以及幾乎沒有板塊能倖免於近期跌勢。

Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 表示，短期來看，標普 500 的 6,500 點將是重要關卡。一旦跌破，可能意味市場恐慌情緒進一步升溫。

未來若資金回流大型科技股，仍有機會帶動市場反彈，類似 2022 年聯準會 (Fed) 為抑制通膨而大幅升息、引發市場重挫後的一段反彈走勢。