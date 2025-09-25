1兆披索救命錢被貪官A光！菲律賓人上街頭怒吼 總統陷執政最大危機
鉅亨網新聞中心
菲律賓因防洪工程貪腐案，引發全國性的「萬億比索遊行」，數萬民眾走上街頭，要求政府嚴懲貪官。這場反腐敗運動不僅暴露了政府基礎設施建設中的嚴重弊端，也讓總統小馬可仕面臨上任以來最嚴重的執政挑戰。
由於近期颱風帶來的洪災，菲律賓多地發現多個「幽靈工程」和偷工減料的防洪設施。據估計，僅幽靈工程造成的損失就高達近 180 億美元（約 1 兆比索）。這筆本該用於保障人民生命財產安全的救命錢，卻流入了貪腐官員的口袋，徹底點燃了民眾的怒火。
示威活動的核心地點是首都馬尼拉，近 5 萬名示威者聚集在黎剎公園，控訴政客們的虛偽。在奎松市，也有上萬民眾參與遊行，最終導致與警方的衝突，造成數十人受傷，超過 200 人被捕。
面對民眾的憤怒，小馬可仕總統下令徹查，並成立獨立委員會。眾議院議長、馬可斯的表弟馬丁 · 羅穆亞爾德斯也因此辭職，以示配合調查。
總統的「政治作秀」？
儘管馬可斯公開承諾打擊腐敗，但許多批評人士對他的動機表示懷疑。他們指出，小馬可仕本人曾簽署包含政治分肥的預算法案，現在卻對由此產生的腐敗案故作驚訝。此外，他對自身「機密資金」的用途保持沉默，也讓外界質疑其反腐行動的誠意和公平性。
分析人士普遍認為，這場抗議活動規模空前，已演變成一場重大的政治危機。有前政要直言，留給小馬可仕的時間不多了。儘管他試圖通過調查安撫民心，但民眾似乎並不買帳。這場反腐風暴不僅考驗著小馬可仕的執政能力，也將決定菲律賓的未來。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇