鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-21 11:14

財政部日前舉行公股金融事業業務研討會，會中由財政部長莊翠雲親自頒獎，臺灣銀行董事長凌忠嫄代表受獎，表揚 114 年度「金融支持措施－貿易融資利息減碼（收）」績優金融機構。臺銀憑藉積極落實政府協助出口企業政策，在提升出口動能及穩定產業發展方面表現卓越，榮獲該項殊榮。

近年來國際經貿情勢劇烈變動及美國關稅政策等外部環境因素，臺灣銀行響應國家政策不遺餘力，積極配合財政部推動「金融支持措施」，旨在透過「貿易融資利息減碼」措施，實質減輕企業繳息壓力，此次執行過程中，臺銀致力於提供穩健的資金當後盾，透過全國廣布的營業據點，就近服務出口及其關連產業廠商，將利息減碼的扶助措施直接傳達至各地中小企業主，使受影響企業得以及時獲得相關資訊及支持，協助受關稅政策影響之出口企業，確保資金調度之靈活度，進而穩定其在國際市場的競爭優勢。

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面對全球經貿環境劇烈變動，臺灣銀行展現領航精神，於 115 年初積極推動中小企業關懷行動，主動落實對往來客戶之經營關懷，僅於三週內即高效完成逾兩萬戶中小企業之全面訪查，協助其資金需求之融資、既有貸款寬緩展延或轉介輔導機構，臺銀以實際行動落實普惠金融，力挺企業度過難關。