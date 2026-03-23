鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-23 19:00

全金聯公布首次調查「AI 如何影響金融從業人員」問卷結果，邀請勞資政學共同探討對勞權的影響。金管會副主委莊琇媛指出，雖近 9 成銀行已導入 AI，但技術無法取代真人的溫度與誠信，企業應透過問責機制與再培訓，落實人機協作。勞動部次長李健鴻則預告，正在研擬「事業單位導入使用 AI」勞工權益指引，嚴防演算法歧視並保障隱私。官員皆認為，技術進步不應以犧牲勞工為代價，企業須承擔社會責任，透過技能提升與紅利共享等方式，共創負責任的金融環境。

莊琇媛致詞時表示，金管會已發布「金融業運用 AI 指引」，強調「負責任的創新」重要性，她以銀行實例經驗分享，雖然大家已經很習慣使用行動銀行、網銀服務，但臨時需要找客服總是轉接、轉接、再轉接，即便找上 AI 客服，卻只能得到制式化的回應，因此，有經驗的「真人客服」還是有其存在的必要。

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她強調，金管會的立場很明確，AI 必須人機協作，公司的管理層也要負責，落實問責機制，不能只是歸咎到「 AI 算的」。更重要的是，企業要負責對老員工進行「再培訓」，讓資深員工帶領 AI，而不是被 AI 取代。她強調，誠信是金融業之本，而誠信是要靠人來撐起來的。

銀行局副局長張嘉魁簡報中提到，金融業因具備高度專業、龐大資源與廣大客群，始終站在數位變革的前線。據調查，目前已有近九成的銀行正式導入 AI，比例為各產業之冠，主要應用於內部行政流程、智慧客服、風險控管 (如洗錢防制與詐騙偵測) 及投資授信等場域。AI 的技術應用包括自然語言處理、機器學習與機器人自動化，目標是縮短作業流程、優化客戶體驗，並讓員工能從重複性高的庶務中解脫，投入更高價值的業務。

他指出，AI 擅長處理海量數據與自動化文件生成 (如初步徵信報告、會議記錄)，能幫助行員精準判斷風險或客製化行銷；但金融業本質上是「誠信」與「有溫度」，人與人之間的信任關係、同理心及複雜的專業判斷，是機器無法替代的。他更引用棒球數據分析為例，AI 如同數據報表提供參考，但最終決定比賽勝負與應對策略的仍是球員與教練。

金管會提出六項核心原則，包括建立問責機制、確保公平性 (避免算法歧視)、隱私保護、透明性、系統穩健及永續發展。未來將落實內控查核，要求公會訂定自律規範，並鼓勵金融機構將重心放在「員工素養的培育」與「雙軌人才的養成」。張嘉魁勉勵金融從業人員，應主動學習、深化與客戶的溝通價值，與 AI 共創負責任且具國際競爭力的數位金融環境。

勞動部政務次長李健鴻引述數據指出，金融業是國內導入 AI 比例最高的產業 (41.8%)，且未來投資意願最強。為回應勞工對自動化管理與失業的憂慮，勞動部已成立跨單位小組，並擬定「事業單位導入使用 AI 勞工權益指引」初稿。該指引重點關注招募、績效評估及解僱過程中的公平性，防止演算法歧視，並強化勞工隱私保護，預計在諮詢勞工團體意見後正式對外公布。