鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-21 05:30

美國新會計準則的實施，為外界打開了大型企業稅務狀況的「黑盒子」，根據《華爾街日報》與資料分析公司 Calcbench 對大約 1100 家完成申報企業的梳理，不同行業與地區的稅負差異浮出水面。

新規要求上市公司在年度證券申報文件中詳述其實際稅率與美國 21% 企業稅率存在差異的原因，並按國家披露現金納稅金額及稅收優惠細節。

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新規下，稅負差異首先體現在科技與金融巨頭之間。輝達 (NVDA-US) 在獲利飆升後，去年向美國繳納約 168 億美元企業所得稅，為已披露企業中最高，約佔全美企業所得稅總額的 4%，排名前六企業合計繳稅超過 530 億美元，佔總額的 13%。

去年，納稅金額破 10 億美元的 43 家主要企業在美國企業所得稅收入中的佔比超過四分之一。

與之形成鮮明對比的是摩根大通 (下稱小摩)，去年獲 11 億美元退稅，主要源於往年預繳稅款超額及稅務審計完結。

儘管如此，2025 年小摩仍確認 76 億美元的聯邦所得稅會計費用，全球實際稅率為 21.4%。同期，小摩向英國、印度及紐約州等地繳稅超過 64 億美元。