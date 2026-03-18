鉅亨網編譯許家華 2026-03-19 05:20

伊朗官方媒體週三 (18 日) 報導，波斯灣地區的天然氣設施遭到攻擊，德黑蘭隨後警告，未來數小時內將對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達多處能源設施展開打擊。消息一出，國際油價迅速飆升，布蘭特原油期貨單日大漲逾 6%，盤中一度逼近每桶 110 美元。

（圖：Shutterstock)

此次攻擊鎖定伊朗南帕爾斯 (South Pars) 與阿薩盧耶 (Asaluyeh) 等能源重鎮的石化設施。分析人士指出，這起事件可能引發更大範圍的能源衝突，伊朗未來不排除將打擊整個波斯灣地區的能源基礎設施，包括國際能源巨頭在當地營運的設施，以及沙烏地阿拉伯紅海港口延布 (Yanbu) 等替代出口路線。市場憂心，這場衝突可能進一步延長目前已實質關閉荷姆茲海峽的區域危機。

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卡達外交部發言人表示，此次攻擊是「危險且不負責任」的升級行動，恐威脅全球能源安全。阿聯酋則呼籲各方避免將關鍵能源設施作為攻擊目標。卡達方面指出，襲擊為以色列所為，但未提及美國是否參與。以色列軍方對媒體詢問暫未回應。

戰事衝擊已對全球天然氣供應造成重大影響。卡達目前已全面停止液化天然氣 (LNG) 生產，若相關設施受損，停產時間可能延長至 5 月之後，意味著全球約五分之一的 LNG 供應可能持續處於離線狀態，進一步加劇全球天然氣市場緊張。

伊朗塔斯尼姆通訊社 (Tasnim) 指出，週三攻擊主要針對南帕爾斯的石化設施，但目前尚不清楚實際損失程度。另一方面，一名伊拉克高級官員向路透社表示，由於伊朗將天然氣轉供國內使用，對伊拉克的天然氣輸送已經中斷。伊朗目前提供伊拉克約三分之一至 40% 的天然氣與電力需求。

風險情報公司 Verisk Maplecroft 中東首席分析師索爾特維特 (Torbjorn Soltvedt) 表示，南帕爾斯設施遇襲，使得戰事延續至 5 月的可能性大幅提高。他指出，市場最擔憂的是伊朗可能攻擊沙烏地阿拉伯的東西向輸油管線或紅海出口設施，因為這些設施與阿聯酋富查伊拉港 (Fujairah) 一樣，是少數可替代荷姆茲海峽的能源出口路線。

伊朗革命衛隊同日發布撤離警告，要求沙烏地阿拉伯的 Samref 煉油廠與朱拜勒石化園區 (Jubail Petrochemical Complex)、阿聯酋的 Al Hosn 氣田，以及卡達的 Mesaieed 石化園區、Mesaieed Holding Company 與 Ras Laffan 煉油廠等設施人員撤離，並警告這些地點可能成為下一波攻擊目標。伊朗國家媒體稱，相關打擊行動可能即將展開。

知情人士透露，卡達 Ras Laffan 液化天然氣設施已開始撤離人員。能源顧問公司 Energy Aspects 首席 LNG 分析師湯姆 · 珀迪 (Tom Purdie) 表示，在全球 LNG 市場本就因供應中斷而吃緊的情況下，直接點名能源設施並要求撤離，代表能源基礎設施正成為衝突核心，局勢明顯升級。

南帕爾斯海上氣田是全球最大天然氣儲層的一部分，約占整體儲量的三分之一，該氣田由伊朗與卡達共同開發。伊朗在當地生產的天然氣多數用於國內需求。根據天然氣輸出國論壇 (Gas Exporting Countries Forum) 數據，伊朗 2024 年天然氣產量達 2760 億立方公尺，其中 94% 在國內消耗。