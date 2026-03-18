鉅亨網記者張欽發 台北
依最新聯徵資料顯示，房貸族購屋時偏好的產品有明顯變化，2009-2020 年初房貸族購屋時，電梯大廈占比約 50%，每兩個房貸戶就有一個購置電梯大樓，隨後電梯大廈的占比一路攀升，2025 年第四季房貸族購置電梯大廈的占比就高達 71.6%，寫下歷史新高，每 10 個房貸族就有 7 個買電梯大廈，背後原因除了大樓產品受歡迎外，預售大樓交屋潮可能也是帶動原因。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨早年的透天、公寓產品屋齡持續老化，現在民眾購屋都比較偏好大樓產品，優勢包括有電梯上下不用爬樓梯，可能有保全與物業管理等服務，不用趕垃圾車與有人代收包裹，電梯大樓還有停車位等優勢，都符合現代人的生活習慣。
同時，新建的電梯大樓住宅品質也較佳，有些大型社區甚至還有豐富公共設施等配置，雖然公設比與居住的成本較高，但顯然民眾對於電梯大樓選擇已經成偏好。
統計顯示，2009-2020 年初房貸族購屋時，電梯大廈佔比約 50%，2026 年第四季共有 2.67 萬個房貸樣本，其中高達 71.6% 都是購置電梯大廈，平均鑑估的房價約為 1510 萬元，至於減少較為顯著的則是透天厝產品，5 年前佔比還有 20%-25%，去年第四季則剩下 14%，尤其中南部地區這幾年由透天厝轉電梯大廈的趨勢更為顯著，一方面透天厝可能屋齡老舊要整理耗費資金，透天厝地坪大房價也不見得有性價比。。
同時，公寓產品佔比也從 10 年前的 13.3% 交易占比，到去年第四季跌破 10% 剩下 9.3%，曾敬德表示， 公寓產品實用面積大有 CP 值的現狀未改變，但越來越老舊與缺乏管理和電梯是一大現實問題，入住要整理也是一大筆開銷，不過台北市公寓仍相對有人氣，加上都更政策仍鼓勵推動，相對還是具備一定買氣。
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