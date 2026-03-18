鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-18 16:54

依最新聯徵資料顯示，房貸族購屋時偏好的產品有明顯變化，2009-2020 年初房貸族購屋時，電梯大廈占比約 50%，每兩個房貸戶就有一個購置電梯大樓，隨後電梯大廈的占比一路攀升，2025 年第四季房貸族購置電梯大廈的占比就高達 71.6%，寫下歷史新高，每 10 個房貸族就有 7 個買電梯大廈，背後原因除了大樓產品受歡迎外，預售大樓交屋潮可能也是帶動原因。

‌



同時，新建的電梯大樓住宅品質也較佳，有些大型社區甚至還有豐富公共設施等配置，雖然公設比與居住的成本較高，但顯然民眾對於電梯大樓選擇已經成偏好。

統計顯示，2009-2020 年初房貸族購屋時，電梯大廈佔比約 50%，2026 年第四季共有 2.67 萬個房貸樣本，其中高達 71.6% 都是購置電梯大廈，平均鑑估的房價約為 1510 萬元，至於減少較為顯著的則是透天厝產品，5 年前佔比還有 20%-25%，去年第四季則剩下 14%，尤其中南部地區這幾年由透天厝轉電梯大廈的趨勢更為顯著，一方面透天厝可能屋齡老舊要整理耗費資金，透天厝地坪大房價也不見得有性價比。。