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重大改變將至？達利歐示警：美伊爭奪荷姆茲是「終極決戰」 勝負將決定全球資本信仰

鉅亨網編譯陳韋廷

橋水基金創辦人達利歐 (Ray Dalio) 近日在 X 平台上發文將當前美伊雙方圍繞荷姆茲海峽的對峙形容為一場「終極決戰」，勝負關鍵取決於誰能掌控這條全球能源運輸的生命線。

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重大改變將至？達利歐：美伊爭奪荷姆茲海峽是「終極決戰」 勝負將決定全球資本信仰 (圖:shutterstock)

他警告，若衝突演變為持久消耗戰，恐進一步削弱美國主導的全球秩序，反之海峽能確保暢通，則有望鞏固全球資本對美元資產的信心。


達利歐強調，這場衝突的影響遠超中東地區，將重塑全球貿易、能源流動與資本配置格局。

他並援引歷史研究指出，長期債務週期、政治與地緣秩序更迭、技術進步與自然力量等五大相互關聯的因素，正共同推動全球秩序的變革，而當前中東局勢僅是這一大週期中的一個片段。

對於後市走向，多家機構提出警告，中國萬家基金經理葉勇認為，伊朗可藉由無人機、飛彈等低成本手段實施「非對稱打擊」，封鎖海峽以抬高油價，且在嚐到甜頭後短期難以收手。市場可能嚴重低估油價長期高企對風險資產的衝擊。

華商基金經理張文龍也指出，荷姆茲海峽是「美元循環的支點」，一旦出現問題，不僅將動搖美元體系，更為新興市場帶來機遇。即使危機化解，原油定價恐難再回到過去的供需模式。

安聯投資則分析指出，當前緊張局勢已將油價推近至四年新高，四大關鍵壓力點有：一，荷姆茲海峽承載全球約五分之一的海運石油，每日約 2000 萬桶，儘管美國打算護航並建立緊急保險機制，實際上已接近「功能性癱瘓」；二，衝突已直接衝擊伊拉克、卡達等核心能源設施，局勢從「中斷風險」升級為「持續營運損失」；三，若出口長期中斷，儲油設施將迅速飽和，產油國被迫減產，封鎖持續三周恐致多國全面停產；四，國際社會雖考慮釋放戰略儲備，但僅能緩解短期波動，且未來回補需求將推高長期需求。

資金流向亦反映出市場情緒轉變。Choice 統計數據顯示，3 月 1 日至 6 日，油氣主題 ETF 大幅吸金 206.69 億元，但 3 月 9 日至 16 日卻反轉淨流出超 70 億元，顯示投資者從狂熱追捧轉向獲利了結。

在資產配置方面，安聯投資認為，若供應短缺持續，通膨將維持高位，各國央行恐延後寬鬆政策，看好黃金、銅等大宗商品及全球股市。

摩根資產管理則指出，A 股相較其他新興市場具抗跌性，滬指關鍵位置承接力道強勁，短期雖因地緣風險延續高波動、量縮整理，但可聚焦景氣支撐領域，一個是關注受歐洲能源價格影響的新能源 (儲能、風電) 及鋁、化肥等供給受損族群。

其次，投資人宜布局 AI 電力／算電協同、中國國產自主可控及商業航天等與地緣弱相關或未來產業。


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