鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-18 17:00

美國聯準會 (Fed) 今(18)日稍晚將召開為期 2 天的利率會議，此次會議在美以伊戰爭持續近三周的陰影下進行，市場密切關注這場地緣政治危機將如何影響美國貨幣政策走向。

目前，荷姆茲海峽運輸受阻導致全球約 20% 石油供應中斷，能源價格急劇上漲重新點燃通膨壓力，同時經濟成長與就業市場面臨新的不確定性。

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數據顯示，美國普通汽油均價已上漲至每加侖 3.79 美元，較衝突前上漲超過 25%，航空燃油價格同步飆升，多家航空公司預警旅遊成本將上升。

對此白宮則稱，正尋求多元化化肥供應來源，凸顯能源衝擊正從汽油、航空燃油向運輸、化工、製造業與農業領域傳導，推高核心通膨與居民生活成本。消費者可能縮減大額支出，歐洲貿易夥伴面臨更劇烈通膨衝擊。

就業市場出現疲軟訊號。 美國非農新增就業職缺上月意外減少 9.2 萬個，為近期罕見負成長。

今年 1 月，美國通膨指標回升，加上油價暴漲，使 Fed 陷入兩難。

分析人士認為，短期內維持利率不變是最可能選擇，但釋放鷹派訊號有助於防止通膨預期失控。

畢馬威 (KPMG) 首席經濟學家 Diane Swonk 指出，目前是 Fed 將預測轉向「停滯性通膨」方向的合適時機。

她預估，Fed 將同步上調年底通膨和失業率預測，點陣圖恐呈現明顯分化，部分官員主張降息以穩定就業，另一派則傾向維持緊縮甚至暗示升息機率。這種分歧反映決策官員正評估衝突短期對峙還是長期化的不同情景。

法國興業銀行研究主管表示，持續衝突使經濟前景更不明朗，能源危機成為最大不確定性來源，油價持續高位震盪將壓縮降息空間，並抑制消費投資。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，投資人預估今年 Fed 僅有一次一碼降息，時間點可能在 9 月，下次降息可能要等到 2027 年底。