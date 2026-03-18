鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-18 19:20

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周三 (18 日) 下午現身中國四川省成都市，出席位於太古里的蘋果零售店慶祝活動。此次訪問是庫克今年首度赴中，且正值蘋果公司成立 50 周年前夕，成都是繼紐約中央車站後的全球第二站慶祝盛典。

慶祝成立50周年 蘋果執行長庫克現身成都 今年首度訪中(圖:shutterstock)

在庫克抵達現場時，零售店周邊擠滿了市民，現場更邀請到成都籍知名歌手李宇春登台表演，庫克盛讚成都充滿創新活力且生活「巴適」(愜意)。

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佣金制度讓步 應對監管與壟斷壓力

庫克此次訪中背景特殊，蘋果近期剛對其在中國長期受詬病的 App Store 政策進行重大調整。根據公告，自 2026 年 3 月 15 日起，蘋果將中國大陸 App Store 的標準佣金率從 30% 調降至 25%，這項調整涵蓋了 iOS 與 iPadOS 平台。蘋果明確指出，此項變更是與中國監管機構討論後的結果。

然而，這項讓步似乎尚未完全平息外界壓力。中國官媒隨後發表社論，呼籲蘋果應進一步放寬限制，解決壟斷行為，並開放第三方支付與外部連結。事實上，蘋果先前已因應用商店政策與騰訊、字節跳動等中國科技巨頭發生過衝突。市場分析認為，蘋果正面臨來自北京的持續壓力，要求其比照歐洲市場的做法，提供更開放的數位生態系。

COO 走訪深圳工廠

除了庫克的公開活動，蘋果首席營運長 (COO)Sabih Khan 也同步展開訪中行程，釋放深化供應鏈合作的訊號。Khan 於 17 日首站抵達深圳，實地考察了欣旺達電池工廠與富士康的 iPhone 總裝產線。

他強調，蘋果的供應鏈之旅始於深圳，中國供應鏈在過去三十年間顯著成長，雙方是「共生關係」，未來將在高品質製造、人才與人工智慧 (AI) 領域進一步提升整體能力。

大中華區成增長重心

蘋果高層的密集到訪，反映出大中華區在公司版圖中的核心地位。根據蘋果 2026 財年第一季度財報，大中華區銷售額飆升 38% 至 255 億美元，增長速度領先全球。庫克在財報電話會議中直言，中國區的增長遠超預期，主要得益於 iPhone 升級用戶數創下新高，以及其他品牌手機用戶轉投蘋果的兩位數增長。