伊朗國安首長遇襲身亡 伊朗總統發話：要報仇

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-18 09:18

伊朗最高國家安全委員會首長阿里 · 拉里賈尼（Ali Larijani）的社交媒體賬號周三（18 日）凌晨發布消息，證實拉里賈尼在美國和以色列對伊朗的襲擊中身亡。

伊朗總統佩澤希齊揚。（圖：Shutterstock）

拉里賈尼及其子在德黑蘭女兒家中遭襲身亡，同時遇襲身亡的還有拉里賈尼的護衛官。

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以色列稱，拉里賈尼是伊朗「事實上的領導人」，此次打擊是當他位於伊朗首都德黑蘭附近的時候發動。

以色列說，多年來拉里賈尼被認為是伊朗高層中最資深成員之一，是伊朗已故最高領袖哈米尼的親密夥伴。在哈米尼身亡後，拉里賈尼領導了針對以色列和中東各國的作戰行動。

伊朗總統佩澤希齊揚周三凌晨發表聲明，就拉里賈尼遇害表示哀悼，並誓言復仇。

佩澤希齊揚高度評價拉里賈尼在任職期間的貢獻。他表示，拉里賈尼全力促進中東的和平與安全，增進伊斯蘭國家之間的友好關係。他去世是難以彌補的巨大損失，凶手必將受到嚴懲。

佩澤希齊揚強調，將繼續「理性與遠見相結合」的抵抗路線。

拉里賈尼 1957 年生於伊拉克納傑夫一個富裕家庭，父母是伊朗人。美國《時代》雜誌在 2009 年一篇文章中指出，拉里賈尼的家族影響力巨大。

1980 年代兩伊戰爭期間，他加入伊朗革命衛隊，參與軍事指揮。戰後他逐步進入政治核心，先後出任文化部長、伊朗國家廣播電視台（IRIB）負責人，之後更兩度領導伊朗最高國家安全委員會。

2008 年至 2020 年間，拉里賈尼擔任伊朗國會議長長達 12 年。2005 年至 2007 年，他也曾擔任伊朗首席核談判代表，負責與西方國家就伊朗核計畫進行談判。