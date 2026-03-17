鉅亨網編譯陳又嘉
《路透》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (17 日) 在記者會上表示，公司正重新開始生產一款專為符合美國對中國出口限制而設計的晶片。
由於美國與中國的監管障礙日益升高，輝達去年曾暫停生產 H200 晶片。該晶片採用的是公司較舊的 Hopper 架構。
黃仁勳表示，此後輝達已取得美國政府的出口許可，可將 H200 晶片出口至中國，並已接獲訂單。公司因此在數周前開始重新啟動相關製造。
黃仁勳表示，「我們的供應鏈正在重新啟動運轉。」
他指出，面向中國市場的晶片銷售並未納入他對公司 Blackwell 與 Rubin AI 晶片到 2027 年底將創造超過 1 兆美元營收的預測。
Blackwell 與 Rubin 是輝達的旗艦 AI 晶片，可用於打造大型語言模型，支撐像 OpenAI 的 ChatGPT 等聊天機器人。Blackwell 晶片目前已開始銷售，而 Rubin 則是輝達下一代處理器，現已進入全面生產階段。
黃仁勳提出的 1 兆美元營收預估，並未包含公司其他多項產品，例如中央處理器 (CPU)、各類網路晶片，以及未來基於 Groq 技術授權所開發的晶片。
此外，該營收預估也未納入名為 Rubin Ultra 的 Rubin 晶片變體。
去年 12 月，輝達與 Groq 簽署技術授權協議，並延攬這家新創公司的多位高階主管加入。
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