鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-18 06:30

由於美國與中國的監管障礙日益升高，輝達去年曾暫停生產 H200 晶片。該晶片採用的是公司較舊的 Hopper 架構。

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黃仁勳表示，此後輝達已取得美國政府的出口許可，可將 H200 晶片出口至中國，並已接獲訂單。公司因此在數周前開始重新啟動相關製造。

黃仁勳表示，「我們的供應鏈正在重新啟動運轉。」

他指出，面向中國市場的晶片銷售並未納入他對公司 Blackwell 與 Rubin AI 晶片到 2027 年底將創造超過 1 兆美元營收的預測。

Blackwell 與 Rubin 是輝達的旗艦 AI 晶片，可用於打造大型語言模型，支撐像 OpenAI 的 ChatGPT 等聊天機器人。Blackwell 晶片目前已開始銷售，而 Rubin 則是輝達下一代處理器，現已進入全面生產階段。

黃仁勳提出的 1 兆美元營收預估，並未包含公司其他多項產品，例如中央處理器 (CPU)、各類網路晶片，以及未來基於 Groq 技術授權所開發的晶片。

此外，該營收預估也未納入名為 Rubin Ultra 的 Rubin 晶片變體。