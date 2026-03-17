鉅亨網編譯段智恆 2026-03-18 03:00

油價飆升帶動能源股 華爾街警告漲勢恐見頂(圖：REUTERS/TPG)

在伊朗戰事爆發前，能源類股今年表現已明顯領先其他產業。標普 500 能源指數今年以來已上漲約 29%，在 11 個產業板塊中排名第一。戰事推升油價後，能源股漲勢進一步擴大，即使本周市場因荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運可能恢復而出現反彈，能源板塊仍維持領先地位。

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然而，部分華爾街分析師認為，市場資金大量湧入能源股，可能意味短期漲勢已相當充分。

能源股資金湧入 漲勢接近高檔

Jefferies 指出，美國主動與被動基金近來對能源股出現「大量」資金流入，過去 12 週累計流入規模已達資產管理規模的 7%，接近過去 15 年最顯著的資金湧入水準。

Jefferies 股票研究產品管理資深副總裁 Andrew Greenebaum 在報告中表示，目前市場資金流向已接近「高檔區域」，顯示投資人配置能源股的動作可能已經大致完成。

從指數權重來看，能源股在標普 500 中的比重也快速上升。過去約 55 個交易日內，能源板塊權重已從約 2.7% 提高至 3.7%，增加幅度超過三分之一。Greenebaum 指出，這類快速變動通常意味市場部位調整已經接近尾聲。

資金流向同樣反映在 ETF 市場。State Street 旗下能源類股 ETF「Energy Select Sector SPDR ETF」今年幾乎每週都出現資金流入，截至上週累計淨流入已達 55 億美元，規模已超越 2020 年以來任何完整年度。

技術面也顯示能源股漲勢相當極端。標普 500 能源指數目前距離 200 日移動平均線約高出 26%，而這樣的偏離幅度在本世紀僅出現過四次。

部分機構仍看多油價與能源股

除了 Jefferies 外，花旗也開始對能源股前景轉趨保守。花旗全球產業配置模型本周已將美國能源板塊調整為「做空」部位，取代先前的公用事業板塊，並預期未來一個月能源股可能出現回落，而科技、工業與金融板塊則可能表現較佳。

Raymond James 分析師則指出，能源股今年的強勢表現，也讓市場開始討論是否部分提前反映了伊朗戰事的影響。

不過，也有機構認為能源股仍具上行空間。美國銀行分析師 Akamine Kalei 本週上調美國石油生產商的目標價，平均調升幅度約 17%。該行認為，目前能源股估值大致反映每桶 60 至 70 美元的長期平均油價。

美銀同時將今年布蘭特原油預測從每桶 61 美元上調至 77.50 美元，主要反映中東戰事帶來的供應風險。

衍生品市場同樣顯示投資人仍偏向看多能源。Cboe Global Markets 衍生品市場情報主管 Mandy Xu 表示，儘管油價近期隨新聞消息劇烈波動，但期權市場中看漲期權需求仍遠高於看跌期權。

部分投資人則開始尋找不同的能源投資方向。Hennessy Advisors 投資組合經理 Ben Cook 表示，伊朗戰事爆發後市場的「本能反應」是買進石油與天然氣生產商，但他更傾向增加煉油商與液化天然氣 (LNG) 企業的配置，例如 Cheniere Energy 與 Venture Global。