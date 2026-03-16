〈房產〉全台預售屋交易連4個月力守單月3000件 房仲：仍在緩步築底

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-16 15:51

信義房屋 (9940-TW) 統計預售實價揭露數據，今年 1 月全台預售揭露數量為 3106 件，年減 26%，不過連續 4 個月都守住 3000 件，反映預售市場明顯量縮後，也開始進入築底期，全台六都中仍以雙北表現相對穩定，年減幅度都低於 15%。

全台預售屋交易連4個月守住單月3000件 ，房仲：仍在緩步築底，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場過去五年單月均量 7600 件，現在只有過去 5 年單月均量一半不到的水準，且連續 10 個月單月均量都在 4000 件以內，反映市場已經進入低量的築底期間，今年 329 房市檔期開發商也不急著推案，目前市場上呈現個案表現的市況，品牌建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷，接下來就要觀察供給量比較大的區域，開發商會如何因應。

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依統計顯示，全台以雙北市表現相對穩定，台北市今年 1 月預售揭露 300 件，年減 13%，新北市 789 件年減 15%，雙北預售屋交易量表現都優於六都整體的年減 26%，交易比較悶的區域則有桃園市 533 件，年減 35%，台中市 343 件年減 31%，高雄市 241 件年減幅達 47%。