〈房產〉全台預售屋交易連4個月力守單月3000件 房仲：仍在緩步築底
鉅亨網記者張欽發 台北
信義房屋 (9940-TW) 統計預售實價揭露數據，今年 1 月全台預售揭露數量為 3106 件，年減 26%，不過連續 4 個月都守住 3000 件，反映預售市場明顯量縮後，也開始進入築底期，全台六都中仍以雙北表現相對穩定，年減幅度都低於 15%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場過去五年單月均量 7600 件，現在只有過去 5 年單月均量一半不到的水準，且連續 10 個月單月均量都在 4000 件以內，反映市場已經進入低量的築底期間，今年 329 房市檔期開發商也不急著推案，目前市場上呈現個案表現的市況，品牌建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷，接下來就要觀察供給量比較大的區域，開發商會如何因應。
依統計顯示，全台以雙北市表現相對穩定，台北市今年 1 月預售揭露 300 件，年減 13%，新北市 789 件年減 15%，雙北預售屋交易量表現都優於六都整體的年減 26%，交易比較悶的區域則有桃園市 533 件，年減 35%，台中市 343 件年減 31%，高雄市 241 件年減幅達 47%。
近年房價飆漲的區域，尤其受到科技業投資帶動房價飆漲區，這波量縮幅度也相對明顯，顯示投資退場後，市場開始面對高漲的房價，自用型買方心態也更為謹慎，開發商的財務能力也會在這波修正中顯得格外重要，多數的中大型開發商都有不景氣的經營經驗，應該可以順利度過，不過趁景氣熱絡才進場的小型開發商，其籌資能力就會是一個關鍵。
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