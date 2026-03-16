〈房產〉科學園區房價指數由跌轉盤整 竹科跌幅收斂、南科已連四季走跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-16 16:18

2025 年第四季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，歷經前幾季修正後，科學園區房市本季呈現由跌轉盤整態勢。其中，台中科學園區季漲 0.9%、高雄園區季漲 1.5%，新竹園區跌幅縮小至 0.7%，而台南園區仍季跌 3%，已經連續四季下修。

科學園區房價指數由跌轉盤整但南科已連四季走跌。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，自 2024 年第三季房貸緊縮與信用管制實施後，科學園區房市已經歷幾季價格修正，買賣雙方對合理價格的認知逐漸接近，使交易價格不再急跌而趨於盤整。此外，科技產業長期發展預期仍強，高科技人才持續進入園區，支撐園區周邊住宅需求，使部分區域房價出現盤整，甚至小幅反彈的情況。

‌



新竹園區 2025 年第四季指數小幅下修 0.7%，跌幅較前兩季溫和。郭翰指出，新竹房市長期由高薪科技族群支撐，購屋需求穩定，但銀行房貸緊縮與信用管制政策抑制買氣，導致前兩季房價明顯修正。不過，隨著市場逐步適應政策影響，加上 AI 產業熱潮推升股市，部分科技新貴首購族進場購屋，房價跌幅收斂，整體呈現盤整格局。

台中科學園區 2025 年第四季由跌轉盤整，季漲 0.9%。郭翰指出，台中園區鄰近水湳經貿園區等交通與建設利多逐步兌現，改善生活機能並吸引自住與換屋買盤。此外，中科二期台積電新廠與捷運藍線等建設提升區域發展潛力，也帶動周邊購屋需求，房價修正壓力減輕，終止連續下修。

高雄園區 2025 年第四季則微幅上漲 1.5%，郭翰分析，高雄園區受惠於台積電設廠投資，帶動當地經濟發展，在前兩季價格修正後，買賣雙方對合理價格形成共識，剛性買盤開始回流，使房價出現盤整格局。