鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-17 14:10

根據摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新研究報告，在全球地緣政治局勢升溫、市場波動加劇的背景下，中國資產的「避風港」特徵正日益凸顯，2026 年為 A 股市場的「企穩之年」，並預期全球資金增配中國資產的趨勢將進一步延續。

大摩中國首席股票策略師王滢周日 (15 日) 表示，近期中東地緣衝突升級導致全球避險情緒升溫，風險溢價跳升，對全球風險資產構成短期挑戰，但從長期角度審視，中國擁有充足的經濟調節政策工具，相較於其他主要經濟體，中國市場的獨立行情屬性將更加鮮明。

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她特別指出，當前中國股市正處於硬核科技板塊的「井噴期」，相關領域具備持續成長空間，這種成長的永續性在全球宏觀經濟波動加劇的環境下顯得尤為珍貴，成為吸引全球資金的關鍵因素。

大摩報告分析指出，中國股市擁有鮮明的「全產業鏈」特徵，每個行業都有眾多上市企業，這種市場深度與廣度賦予全球投資者極大的配置靈活性。當風險事件抬頭，投資人可便捷挖掘防禦性較強標的，而在市場回暖時，又能迅速捕捉高成長性機會。這種「進可攻、退可守」的市場特質，進一步夯實了中國資產的配置價值。

今年以來，能源、原物料、半導體等實體資產類股表現亮眼。在地緣衝突背景下，各國普遍提升戰略屬性行業的自給自足水平，而中國在先進製造業領域的深厚積累，使其能為全球提供關鍵的機器設備與原材料，這顯著提升了配置中國實體資產的安全性。

對於今年 A 股走勢，大摩提出「企穩之年」的核心特徵包括：獲利增速溫和、估值在更高區間企穩、中國在全球科技競賽中站穩腳跟，以及股市流動性獲得有力支撐。

報告分析認為，支撐中國股市企穩的資金來源主要有三方面：債市資金向股市的遷移、居民存款逐步轉向股票投資，以及保險資金隨保單銷售健康發展而進行的長期權益類配置。