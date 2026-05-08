還會再漲16%！AI供應鏈獲利動能強於預期+中東風險降 野村上調年底MSCI亞股指數目標
鉅亨網編譯陳韋廷
野村證券今 (8) 日將今年底 MSCI 除日本外亞太指數目標價從 1094 點上調至 1316 點，意味著較周四 (7 日) 收盤水位仍有 16% 上漲空間，反映市場情緒的顯著轉變，尤其是在 AI 帶動的獲利成長潛力方面，且中東衝突相關的風險溢價回落
野村在最新研究報告中表示，亞洲 AI 供應鏈獲利動能強於預期，尤其是台灣與南韓大型半導體和科技硬體企業，且美伊戰爭帶來的地緣政治風險降低，進一步提振市場樂觀情緒。
報告指出，雖然更廣大區域基本面和上漲潛力仍憂喜參半，但相對少數與 AI 相關公司的獲利表現強勁，仍可繼續在指數層面帶來顯著上行空間。
野村建議繼續超配韓國和 MSCI 中國指數，對印度持中性看法，在東南亞市場中則較看好新加坡和馬來西亞。
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調升至253元，幅度約3.05%
- 今日中間價小降15基點！人民幣兌美元週四飆至3年新高 離岸人民幣升破6.8
- 橋水達利歐：美國正進入「大動蕩」時期 建議黃金配置比例為5%-15%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)目標價調升至407.5元，幅度約5.16%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇