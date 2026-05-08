鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 12:36

野村證券今 (8) 日將今年底 MSCI 除日本外亞太指數目標價從 1094 點上調至 1316 點，意味著較周四 (7 日) 收盤水位仍有 16% 上漲空間，反映市場情緒的顯著轉變，尤其是在 AI 帶動的獲利成長潛力方面，且中東衝突相關的風險溢價回落

還會再漲16%！AI供應鏈獲利動能強於預期+中東風險降 野村上調年底MSCI亞股指數目標(圖:shutterstock)

野村在最新研究報告中表示，亞洲 AI 供應鏈獲利動能強於預期，尤其是台灣與南韓大型半導體和科技硬體企業，且美伊戰爭帶來的地緣政治風險降低，進一步提振市場樂觀情緒。

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報告指出，雖然更廣大區域基本面和上漲潛力仍憂喜參半，但相對少數與 AI 相關公司的獲利表現強勁，仍可繼續在指數層面帶來顯著上行空間。