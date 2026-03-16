鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-16 11:29

房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過小宅交易顯示有退燒跡象。房仲業者根據內政部不動產資訊平台資料，統計近三年台北各行政區 25 坪以下的小宅交易筆數，2023 年前三季台北市共 5894 筆，但是 2025 年同期卻減至 4081 筆，減幅逾 3 成。

台北市九地區近三年小宅交易出現縮減。(鉅亨網記者張欽發攝)

在交易占比方面，小宅也出現縮減，全台北市的小宅交易從 2023 年前三季的 54.3%，2025 年同期減少至 51.1%，占比減少 3.2 個百分點，而 25~35 坪的「家庭宅」比重上升，占比從 25.8% 增加至 26.6%。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，少子化加上高房價，導致近年小宅當道，不過小宅雖然總價門檻低，但是單價並不見得低，以台北市來說多已突破百萬元，因此不見得是自住最划算的選擇。再加上為了符合消防法規新大樓的公設比逼近 40%，屋齡新但建坪小的物件，室內坪數空間更顯侷促，以三口之家的小家庭，基本需求多在 2 房或小 3 房，因此 25~35 坪的仍是自住市場主流。

以行政區來說，中正區小宅占比從 2023 年的 64.3%，大幅減少 11.7 個百分點，其他包括南港、中山、大安的小宅占比，也有 4.5-4.9 個百分點的縮減幅度。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫指出，台北市小宅交易占比縮減，顯示市場的需求和買方結構出現變化，主要是因中正區過去不少建商推出小坪數產品，以降低總價門檻，吸引投資型買方或買學區宅的家長。不過限貸令上路後，多屋族和投資型買方收手，而自用型的購屋者成為主力買盤，空間較大的 25~35 坪「家庭宅」需求提升，佔比從 2023 年 17.6% 增加至 2025 年的 22.1%，也讓小宅交易占比下滑。

至於小宅交易量最多的區域為中山區，2025 年前三季共有 1006 筆，居各區之冠，大安區則有 975 筆居次。

第一建經研究中心副理張菱育分析，中山區早期建商就推出大量 15~25 坪的套房或兩房產品，尤其是林森北路、南京東路、新生北路等，小宅更是密集，除了自住客之外，也是租賃需求強的區域，區內商辦大樓林立，有龐大的上班族租屋需求，加上部分社區有飯店式管理，資產的流動性和抗跌性都相對較強，吸引投資買方置產收租，因此即使遇到市場修正期，中山區的小宅交易量仍有 1000 筆以上的表現。