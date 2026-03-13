〈房產〉政府打房也重擊信心 2025年外資在台置產量創20年來新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-13 13:03

政府打炒房連續七波措施劍指高總價房產市場，也令外國人購置房產意願直線下滑。房仲業者統計內政部資料，2025 年外國人取得建物僅 857 棟，成交件數為 2005 年以來的 20 年最低。

政府打房也重擊信心，2025年外資在台置產量創20年來新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025 年房市進入盤整期，加上《平均地權條例》修法上路，私法人購置住宅採許可制，更令外國人購屋意願陷入冰點。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在房地合一上路，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外資在台置產已轉為理性觀望，未來此類交易將更趨向於自用為主，短期內難見投資買盤，在法規日趨嚴格與房市基本面改變的雙重作用下，市場將全面回歸剛性與長期置產，但若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。

賴志昶指出，觀察近 10 年數據，外國人取得建物棟數都能維持 1000 餘棟，就算為房市低點的 2016 年間，還能維持近千棟的量體，但 2025 年急轉直下僅剩 857 棟，跌幅高達 24.8%，主要有三大原因，首先是《平均地權條例》修法上路後，私法人購屋僅能以許可制，該政策衝擊過去習慣以境外法人名義購置不動產的高資產族群，導致買盤大幅萎縮。