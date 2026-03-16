鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-16 10:36

自台灣央行推出第七波信用管制至今已逾一年，房市熱度已明顯降溫，據中信房屋 2026 年第一季宅調查顯示，針對下一季度房價預期，本次調查中看漲比例為 25%，較前一季的 32.2% 下降了 7.2 個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去不少民眾對房價抱持「只漲不跌」的迷思，但隨著信用管制與銀行房貸緊縮等政策持續發酵，市場投機氛圍已逐漸消散，購屋民眾的態度也變得更加理性。

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過去一年市場上頻繁出現「房市轉冷、房價下跌」等資訊，但民眾是否真的有感？根據中信房屋宅調查結果顯示，有 47.5%、接近半數的民眾表示已經感受到房價出現鬆動，或議價空間增加；有 30% 的民眾認為價格變化不大；11.5% 表示完全沒有感覺；還有 11% 的受訪者因近期未實際看屋，所以暫時沒有明確看法。對此，莊思敏表示，由於市場轉向買方主導，部分急於回籠資金的屋主開始放軟身段，願意釋出更大的價格彈性，這也不少讓觀望已久的自住族群，開始重新評估進場時機。

央行第一季理監事會議本周召開在即，針對未來政策方向，調查顯示有 57% 的民眾認為政府應適度鬆綁信用管制。莊思敏表示，自央行重錘打炒房以來，短期炒作現象確實大幅減少，購屋需求已回歸以自住為主，顯見相關政策已發揮一定效果。建議政府後續可適度鬆綁管制措施，避免誤傷真正有剛性需求的自住族和換屋族，緩解購屋民眾的資金壓力。此外，房地產涉及眾多上下游產業，適度鬆綁也能防止市場交易停擺，促進產業穩健發展。

近期 AI 浪潮席捲各行各業，房仲產業也不例外地開始積極導入相關技術，以提升服務效率與行銷效果。根據本次宅調查顯示，高達 71.4% 的民眾認為房仲若善用 AI 工具，確實有助於提升購屋體驗。