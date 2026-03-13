〈房產〉女性買房占比有感增加 2025年全台占比已近過半 台南增速最快
鉅亨網記者張欽發 台北
近年來購屋族群的結構出現明顯變化，房仲業者盤點近五年全台和七都女性購屋交易量占比數據，發現 2020 年全台女性購屋占比為 47.1%，到了 2025 年已提升至 49.2%，增加 2.1 個百分點，顯示女性購屋占比有持續上升的跡象。其中，台南市女性購屋占比增加最多，這五年間增加 2.7 個百分點。
依聯徵中心 2020 年 1-3 季與 2025 年 1-3 季女性的購屋交易量占比來看，觀察全台與七都女性購屋占比皆呈現成長，且台北市、新北市及台中市 2025 年的女性購屋占比皆已過半。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，女性購屋比重較 5 年前增加，也反映出近年人口結構、就業型態與置產觀念的轉變。此外，近年來女性在職場上的地位與收入逐漸攀升，加上晚婚、不婚族群增加，女性對於「自有住宅」的需求有顯著提升，使得女性不再只是家庭購屋決策的參與者，更成為實際購屋的主要買方。
台南市女性購屋占比從 2020 年的 45.6% 提升至 2025 年的 48.3%，增加 2.7 個百分點，居七都之首。陳金萍指出，隨著南部科技產業聚落逐漸成形，帶動就業機會與薪資水準提升，使得當地女性的經濟與購屋能力同步提升。台南市房價相較北部親民許多，對於首購族或單身女性而言，購屋門檻較低，因此也提高女性置產的意願。
陳金萍指出，整體而言，隨著女性經濟能力提升與購屋觀念改變，以女性為房屋登記人比例正持續提升，2025 年全台女性購屋占比逼近五成，也顯示女性已成為房市不可忽視的重要購屋族群。
不過，全台各地仍因產業結構、房價水準以及家庭購屋模式的不同，使得女性購屋占比出現區域差異。未來若女性就業與收入持續增長，加上單身與小家庭型態增加，女性購屋比例仍有望持續攀升，將進一步改變台灣房市的購屋結構。
