〈房產〉今年前2月房地合一稅年減5% 雙北市逆勢大增逾2成
鉅亨網記者張欽發 台北
根據財政部統計資料庫數據顯示，今年前兩個月的個人房地合一稅收為 54.5 億元，年減幅度達 5%，與前兩月的建物買賣移轉棟數減幅相近，不過區域稅收狀況卻出現明顯差距，雙北市前兩月的個人房地合一稅收成長幅度都超過兩成，反觀去年前兩月繳稅王的台中市，個人房地合一稅收則年減幅度達 54%。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市開始進入盤整期後，個人房地合一稅收也趨於穩定，觀察區域稅收狀況可發現，本來房市交易熱絡的台中市，在房價短期漲多後，交易量縮導致個人房地合一稅收減少，反觀雙北市則是交易表現較為穩定，因此個人房地合一稅還能較去年同期增加，顯示過去一段時間受到科技業投資題材的區域，房市交易顯得更為謹慎。
統計顯示，全台前兩月的個人房地合一稅為 54.5 億元，略低於去年同期的 57.6 億元，不過區域表現繳稅王是新北市，稅收為 17.7 億元，年增幅度高達 38%，顯示區域交易表現仍相對穩定，台北市則是 6.2 億元，年增 21%，反觀桃園市、台中市、都出現衰退，減少最多的是台中市，前 2 個月個人房地合一稅收剩下 6.3 億元，較去年同期減半，桃園市 5.5 億元，年減 21%，台南市則是 3.5 億元增加 19%，高雄市 7.1 億元，較去年同期持平。
曾敬德提醒，房價大漲後，個人出售房屋時要繳納的房地合一稅金額不小，民眾利用重購退稅或持有滿 6 年 400 萬免稅方式節稅時，要留意相關規定，國稅局多次宣導各類報稅違規的狀況，除了連續設籍不能出租等規範外，也要有實際居住的事實。
