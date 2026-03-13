〈房產〉今年前2月房地合一稅年減5% 雙北市逆勢大增逾2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-13 16:06

根據財政部統計資料庫數據顯示，今年前兩個月的個人房地合一稅收為 54.5 億元，年減幅度達 5%，與前兩月的建物買賣移轉棟數減幅相近，不過區域稅收狀況卻出現明顯差距，雙北市前兩月的個人房地合一稅收成長幅度都超過兩成，反觀去年前兩月繳稅王的台中市，個人房地合一稅收則年減幅度達 54%。

2025年前2月房地合一稅年減5% 雙北市逆勢大增逾2成。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，全台前兩月的個人房地合一稅為 54.5 億元，略低於去年同期的 57.6 億元，不過區域表現繳稅王是新北市，稅收為 17.7 億元，年增幅度高達 38%，顯示區域交易表現仍相對穩定，台北市則是 6.2 億元，年增 21%，反觀桃園市、台中市、都出現衰退，減少最多的是台中市，前 2 個月個人房地合一稅收剩下 6.3 億元，較去年同期減半，桃園市 5.5 億元，年減 21%，台南市則是 3.5 億元增加 19%，高雄市 7.1 億元，較去年同期持平。