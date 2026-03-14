鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-14 11:20

中東戰爭「高燒不退」，加深全球對荷姆茲海峽遭封鎖的擔憂。有消息稱，伊朗正權衡允許船隻通過海峽的條件。

伊朗想放部分油輪過海峽，前提是石油以人民幣結算。（圖：Shutterstock）

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該消息人士透露，伊朗正致力於制定一項新計畫，以管理油輪通過荷姆茲海峽事宜，上述潛在舉措正是在此背景下提出。

中東戰火之下，伊朗日前已宣布關閉荷姆茲海峽。當地時間 3 月 12 日，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）發表就職以來首次講話，他強調伊朗應繼續封鎖荷姆茲海峽，向伊朗的敵人施壓。