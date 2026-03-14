伊朗想放部分油輪過海峽 前提是石油以人民幣結算
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中東戰爭「高燒不退」，加深全球對荷姆茲海峽遭封鎖的擔憂。有消息稱，伊朗正權衡允許船隻通過海峽的條件。
據美國《CNN》周五（13 日）報導，一名伊朗高階官員表示，伊朗正考慮允許有限數量的油輪通過荷姆茲海峽，前提是這些油輪運載的石油貨物必須以人民幣結算。
該消息人士透露，伊朗正致力於制定一項新計畫，以管理油輪通過荷姆茲海峽事宜，上述潛在舉措正是在此背景下提出。
《CNN》指出，目前國際石油貿易幾乎完全以美元結算，唯一例外是受制裁的俄羅斯石油，其交易貨幣為盧布或人民幣。
過去幾年來，中國一直致力於推動以人民幣購買石油，尤其是在沙烏地阿拉伯。不過，美元仍是全球主要儲備貨幣。
中東戰火之下，伊朗日前已宣布關閉荷姆茲海峽。當地時間 3 月 12 日，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）發表就職以來首次講話，他強調伊朗應繼續封鎖荷姆茲海峽，向伊朗的敵人施壓。
荷姆茲海峽位於阿曼和伊朗之間，連接了東部的阿曼灣和西部的波斯灣，是波斯灣一條至關重要的航道，也是世界上最重要原油貿易通道之一。全球約五分之一的原油和液化天然氣每天經荷姆茲海峽運輸。
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