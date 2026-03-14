鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-14 10:40

美國財政部周五 (13 日) 擴大對委內瑞拉的制裁豁免範圍，允許化肥出口，以緩解化肥在荷姆茲海峽運輸受阻下的供應吃緊，並幫助美國農民。

目前正是美國農民春季播種高峰期，對肥料需求高漲，但因為中東衝突愈演愈烈，過去大多時候經由荷姆茲海峽運輸的化肥，供應明顯減少。

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根據彭博綠色市場 (Bloomberg Green Markets)，自美伊朗戰爭爆發直到周五，大量用於美國玉米田的紐奧良尿素價格已上漲 28%。而據化肥協會(The Fertilizer Institute) 資料，美國超過三分之一的尿素自中東進口。

授權美國企業採購委內瑞拉化肥，代表川普政府在戰爭引發油價飆升、通膨壓力升溫之際，向影響食品價格的產業發出的最新訊號。

除了化肥措施以外，美國財政部還發布另一項許可，允許為委內瑞拉電網進行維修，藉此振興石油部門及其他產業，也改善委國日常生活中持續斷電的問題。

由此可看出，最新的豁免範圍已經超出先前主要針對石油和天然氣的授權。

財政部透過擴大現有許可中對委內瑞拉原產石油的定義，來執行這項化肥措施。與由美國控制的委內瑞拉石油銷售一樣，美國買家須將款項存入封鎖的離岸帳戶，再撥款給委內瑞拉中央銀行。

委內瑞拉擁有豐富的天然氣儲量，曾大量出口的氨和尿素，以國營企業 Pequiven 為首，並以美國為主要供應市場之一。

但與石油產業一樣，委國石化產業曾蓬勃發展，但目前處於長年疏於維護且管理不善的狀態。

經紀商 StoneX Group 化肥副總裁 Josh Linville 說：「需要投入一些投資與時間，才能讓這些設施恢復往日水準。」他不認為委國短期內能成為美國主要進口國。

對川普政府來說，振興委國化肥產業能把肥料供應導向美國市場，抵銷美伊戰爭造成的擾亂。這也能降低美國對俄羅斯化肥的依賴，目前俄國化肥仍豁免於美國關稅與制裁。