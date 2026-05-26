鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-26 18:07

中美晶 (5483-tw) 太陽能產品成功切入太空應用，董事長徐秀蘭表示，公司太空用太陽能電池目前以 PERC 製程為主，產品已由宜蘭廠供應美國客戶，且並非樣品階段，而是已經量產出貨，客戶也不只一家。若後續需求放大，宜蘭廠仍有擴充空間，只要客戶能見度明確，公司也願意再投入設備。

徐秀蘭指出，太空用太陽能電池目前以 PERC 為主，但與一般標準型 PERC 不同，會依照太空應用需求進行特殊製程調整。太空產品有不同規範與等級，公司目前已做到第七級，表現不錯。

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她表示，目前太空應用仍處於早期發展階段，各種技術路線都還在驗證，包括 PERC、鈣鈦礦等方案，各有優缺點，尚未能斷定未來哪一種會成為主流。以中美晶來看，現階段供貨仍主要以 PERC 為主。

徐秀蘭說，太空應用客戶通常較為保密，但目前公司確實已在供應鏈裡面，且出貨量已有一定規模。相關產品由台灣宜蘭廠生產，若未來需求增加，宜蘭廠本身仍有空間可擴充，即使現有設備不足，只要客戶有能見度，公司也樂意再投資。

除了太空應用外，中美晶也將太陽能電池延伸至無人機應用。徐秀蘭指出，公司已有與台灣夥伴合作，將特殊太陽能電池做到無人機機翼上，作為供電來源，搶進低空經濟。

徐秀蘭表示，若將售電、電池、模組等業務都納入太陽能範疇，今年中美晶太陽能業務表現可望優於去年。她並指出，中美晶本業將從製造業逐步走向製造業與能源服務業並駕齊驅，未來會提供更完整的能源解決方案，包括售電、儲能與節能服務。

此外，中美晶今日股東會後也全面改選董事。新任董事共 7 席，包括徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、方豪 (開疆股份有限公司)、黎少倫 (弘茂投資股份有限公司)、區光穎 (坤昌投資股份有限公司)；獨董共 4 席，分別為楊鎧蟬、郭浩中、藍崇文及馬堅勇。

所有董事一致推舉由徐秀蘭女士續任董事長。本次董事改選不僅展現中美矽晶董事會治理延續，也象徵公司進入世代傳承的重要階段；長年參與公司重大治理與策略方向的盧明光董事，亦於此次改選後完成階段性任務交棒。

盧明光曾於 2007 年接任中美晶董事長，並在 2020 年卸任董事長職務後持續續任董事及榮譽董事長。任內以深厚的產業經驗與前瞻視野，引領中美晶集團逐步透過策略性併購與多角化布局，擴大事業版圖並強化整體競爭優勢，在關鍵成長階段為集團奠定穩健經營基礎，對公司長期競爭力與集團化發展具有深遠影響。

中美晶榮譽董事長盧明光表示，能夠參與中美晶不同階段的重要決策與轉型，並與董事會、經營團隊及全體同仁一路同行，對我而言是非常珍貴的經驗。企業要走得長遠，不只是看眼前景氣，更需在多變的產業環境中看清方向、配置資源，並在關鍵時刻做出決策。

中美晶從矽晶圓、太陽能和藍寶石事業出發，在再生能源、半導體、汽車元件等核心事業長期布局，使集團持續成長茁壯。隨著全球能源轉型與市場需求變化，中美晶近年推動組織重整，以製造與服務雙軌並進，為下一階段成長奠定基礎。

盧明光此次卸下董事職務，是階段性的交棒，「我相信，真正支撐企業穩健前行的，是良好的治理制度、健全的經營體質、持續調整與思辨的能力，以及一代接一代的團隊傳承。我對中美晶既有的治理制度與經營團隊深具信心，也期盼公司持續秉持務實、穩健與永續經營的精神，為股東、員工與社會創造更長遠的價值」。