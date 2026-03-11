〈房產〉全台年輕戶長十年大增11萬人 這都年輕戶長最多

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-11 11:25

購屋人在高房價壓力之下買房越來越晚，不過近年幼齒戶長人數卻年年增加！根據內政部 2025 年第三季最新資料，全台戶長人數共有 983.7 萬人，其中 25 歲以下的年輕戶長達 21.6 萬人，較十年前增加 11.2 萬人，翻倍成長。

全台年輕戶長十年大增11萬人。(鉅亨網記者張欽發攝)

全台各縣市中，又以新北市的年輕戶長最多，達 3 萬 8472 人，其次為台中 2.8 萬人，桃園也有 2.6 萬人，桃園也是年輕戶長的占比最高的縣市，達 2.69%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，年輕戶長增加並不一定是年輕屋主增加，主要自於家庭結構和房市政策變化。首先，現代家庭型態的轉變，「小家庭成主流」，小夫妻婚後不和長輩同住，另外租或買一個獨立居住的比例越來越高。再加上近年有「新青安購屋潮」貸款的優惠，置產理財的觀念越來越年輕化，不乏年紀輕輕就有置產觀念的屋主，或是有富爸媽，提早為年輕子女購屋，並設籍登記自住。

因房屋稅條例修正，加重非自用房屋累進稅率，近年多屋族家庭積極「分戶省囤房稅」安排家人或子女分戶設籍以便享有自住稅率，也讓非屋主的「名義戶長」、「幼齒戶長」增加。而近年租賃專法規定，在有居住事實下，房東不得拒絕租客入籍、報稅或申請補貼，因此不少北漂青年工作穩定，長期租賃下「租客入籍增加」。

全台各縣市中，又以新北市的年輕戶長最多，達 3 萬 8472 人，且比十年前增加了 1 萬 8790 人，進一步觀察，新北市又以板橋區和新莊區年輕戶長最多，至於佔比，還是以房價親民區淡水區的 2.96% 最高。

台灣房屋板橋江翠特許加盟店店東紀海雲指出，板橋區約有 55 萬人，23.8 萬戶，大約有三成是屬於租屋族，因為距離台北市近，享四鐵共構的交通便捷性，加上房價比台北便宜，有助於年輕人獨立門戶，吸引大量雙北通勤族，尤其年輕自住族偏愛輕屋齡、中小坪數的社區，近年多往板橋江翠北側重劃區置產。至於租屋族則比較集中在捷運站點周邊，成熟商圈的捷運宅，或性價比高的老公寓，且現在房東普遍也較能接受租屋者申請租金補貼和入籍，因此年輕戶長量增快速。