2026-03-13

受中東衝突引發的潛在天然氣氣短缺恐慌影響，印度家庭目前正蜂擁購買電磁爐，這導致線上與實體庫存迅速幾乎枯竭。作為全球第二大液化石油氣 (LPG) 進口國，印度已啟動緊急措施保障家庭用氣供應，但食堂、旅館和餐廳等商業用戶面臨氣源吃緊困境。

《路透社》報導，隨著印度消費者開始紛紛「防患未然」般地搶購，電磁爐、電鍋與電子壓力鍋等產品需求急劇上升。

印度亞馬遜、沃爾瑪旗下的 Flipkart、Eternal 旗下的 Blinkit 以及 Zepto 等多個電商平台上的多款電磁爐型號均顯示缺貨，部分實體連鎖店也指出，新貨至少需要數日後才能到倉。

亞馬遜印度公司發言人指出，電磁爐銷售量激增逾 30 倍，電鍋和電壓力鍋銷售量也增加了四倍。

印度知名廚房家電品牌 TTK Prestige 指出，電磁爐需求已遠超過供給，執行長 Venkatesh Vijayaraghavan 說：「需求成長了三倍。」該公司已將產能從美以兩國跟伊朗開戰前約七成提升至滿載，人力也增加約 15%，並打算在六月季度調漲電磁爐價格，以因應成本上揚。

其他品牌如 Butterfly、Havells India 與 Bajaj Electricals 的熱門型號，在多家線上平台同樣顯示「暫無庫存」。

一些印度連鎖餐飲集團如 Wow Momo 與 California Burrito，也開始評估改用電磁爐作為備案，以因應未來可能的燃料供應不穩。

印度券商 Anand Rathi 分析師 Manish Valecha 表示，在印度國內設有組裝線且擁有強大經銷網絡的廚房家電大廠如 TTK、Butterfly 與 Stove Kraft，在這波電磁爐需求激增浪潮中將最為受惠。

但 Valecha 也提醒，這波需求高峰若是持續，對進口零組件的依賴可能帶來潛在的供應風險。

Vijayaraghavan 表示，為確保供應穩定，TTK Prestige 將把部分來自中國與東南亞的零組件運輸方式，從海運轉為空運，即便成本上升也在所不惜。如果供應鏈中斷問題持續，公司將不惜代價維持產能。