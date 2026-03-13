鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 11:30

中國 AI 晶片龍頭企業寒武紀 (688256-CN)周四 (12 日) 發布 2025 年度業績報告，全年營收高達 64.97 億元，年增 453.21%，歸母淨利潤達 20.59 億元(人民幣，下同)，歸母扣非淨利潤為 17.70 億元，首次實現利潤。

從營收結構來看，雲端產品線成為絕對主力，2025 年營收為 64.77 億元，年增 474.21%，貢獻寒武紀 2025 年營收的 99.69%，該公司產量、銷量較去年同期成長，去年產量 12.77 萬片，年增率 409.84%，銷量為 11.74 萬片，年增率 201.57%，庫存量為 85.71 萬片，較去年同期成長 0.63%。不過，直接材料佔超過一半的雲端產品線成本。

寒武紀也公佈現金分紅計畫，去年現金分紅和回購金額合計 6.53 億元，佔歸母淨利的 31.69%。截至 2025 年底，母公司財務報表中未分配盈餘為 15.84 億元。

自 2016 年成立以來，寒武紀推出多款智慧處理器及加速卡系列產品，產品廣泛應用於大模型演算法公司、伺服器廠商等，輻射多個產業的智慧化升級。寒武紀的智慧處理器 IP 產品已整合在超過 1 億台智慧手機及其他智慧終端設備中，思元系列產品也應用於多家伺服器廠商產品中，部分晶片也獲得相關大會獎項，思元 220 累計銷售量突破百萬片。

不過，寒武紀客戶與供應商集中度較高。近三年，前五大客戶銷售金額合計佔營收比例較高，去年前五大客戶合計銷售額為 57.60 億元，前五大供應商合計採購額為 57.07 億元，佔年度採購總額 75.23%。

截至 2025 年 12 月 31 日，寒武紀有 887 名研發人員，佔總員工數的 80.13%，累計申請專利 2846 項，已獲授權專利 1,734 項。去年對外投資額達 8.41 億元，較去年成長 21.06%。

截至周四收盤，寒武紀股價為每股人民幣 1099 元，市值為 4634.32 億元，股價在 A 股僅次於貴州茅台，市值在科創板僅次於海光資訊。