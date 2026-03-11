結束長達10年虧損！蔚來頭一次實現季度獲利 激勵股價在紐約狂飆逾15%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-11 09:10

中國蔚來汽車 (NIO-US)周二 (10 日) 公佈有史以來的首次季度獲利成績單，在經歷 10 年的現金消耗後達到了一個里程碑，激勵該公司在美國上市的股票飆漲 15.38%。在公佈財報前，該股今年來下跌約 3%。

蔚來首次實現季度獲利 激勵股價在紐約狂飆逾15% (圖:shutterstock)

蔚來在 12 月為止一季的營業利潤為 8.073 億元人民幣，與上年同期虧損 60 億元形成鮮明對比，該季營收亦成長 76% 至 346.5 億元，超出分析師預期，經調整淨利則為 7.268 億元。

此外，衡量生產效率和定價能力的關鍵指標－整車毛利率從 2024 年末季的 13.1% 上升至 18.1%。

蔚來財務長曲玉周二在去年末季及全年財報會議上指出，基於大車較高的毛利率表現，蔚來維持全年 40~50% 的增長目標，以及全年實現 NON-GAAP 口徑盈利的目標。

但曲玉表示，今年大宗材料、包括銅和碳酸鋰均呈漲價趨勢，且波動較大，確實給公司的成本控制和毛利率帶來巨大壓力，但目前全年的情況相對沒有清晰，會和供應鏈一起研究如何持續提升效率並減少對毛利率的負面影響。