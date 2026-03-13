鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-13 16:30

中國 A 股三大指數周五 (13 日) 延續漲勢，上證指數(SSEC) 失守 4100 點大關，連續第 2 個交易日震盪走弱，主要受到中東緊張局勢不斷升級，加上當地衝突導致的供應鏈中斷的拖累。

〈陸股盤後〉中東緊張局勢不斷升高 滬指二連黑 失守四千一大關 (圖:shutterstock)

滬指周五收低 0.82% 至 4095.45 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.65% 至 14280.78 點，創業板指收跌 0.22% 至 3310.28 點，滬深兩市合計成交人民幣 2.4 兆元，較上一交易日減少 416 億元。

大盤上，小金屬概念股普遍下挫，中鎢高新、章源鎢業盤中跌停，廈門鎢業跌超 8%，西部材料跌超 7%；雲端運算、算力租賃板塊同樣表現不佳，優刻得尾盤跌超 10%，奧飛數據、順網科技紛紛下挫，美利雲、華勝天成雙雙跌停

上漲族群方面，化肥、磷化工相關類股上揚，成分股中潞化科技連 2 天漲停，赤天化、金正大漲停。電池、儲能族群表現同樣活躍，萬裡股份、璞泰來收穫漲停。

消息面上，中國有關機構數據顯示，全球近三分之一的尿素出口量、44% 硫磺出口量以及近 1/5 的氨出口量，均運經或產自荷姆茲海峽西側國家。隨著海峽封鎖，全球油價上漲，加上春耕時節剛需支撐，化肥資產存在估價重塑邏輯。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1502 檔股票上漲，3824 檔下跌，平盤 159 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 71 檔股票漲幅在 9% 以上，36 檔股票跌幅在 9% 以上。

華龍證券認為，技術上看，A 股市場整體仍處震蕩修復格局，後續上攻仍需量能配合，開源證券則指出中東局勢依舊緊張，美國通膨的考驗也許在 3 月後出現。

財信證券表示，隨著中東局勢擾動邊際減弱、中國兩會閉幕，市場可能將逐步回歸到自身運行節奏中，大盤總體走勢不宜高估，主要有兩大原因：一是中東局勢造成的能源供應危機仍有不確定性，市場對全球通膨抬升的擔憂加劇；另一方面是 A 股即將進入財報季，資金績效不密集。短期內，資金重點可能偏向產業景氣度向好的方向，投資人可在合理控制部位的基礎上，繼續逢低參與市場結構性行情。中期來看，海外宏觀事件影響仍在，預計趨勢性行情仍需等待，至 4 月底前，市場有很大機率以寬幅震盪為主，波幅可能加大。