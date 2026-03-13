鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-13 14:30

美伊戰爭正在點燃通膨疑慮，並徹底顛覆交易員對聯準會 (Fed) 政策路徑的預期，使美國公債市場的波動率躍升至九個月來的高點。

美伊戰火延燒 美債「恐慌指數」觸及九個月高點 (圖:Shutterstock)

由於油價高漲加劇市場的通膨恐慌，也損害了公債的實際報酬，並削弱公債作為避險資產的吸引力，被視為債券市場「恐慌指標」的「ICE 美銀 MOVE 指數」(ICE BofA MOVE Index)(MOVE) 已攀升至去年 6 月以來高點。

目前美國總統川普與伊朗對戰事均採取強硬立場，讓美伊衝突持續時間充滿變數，這讓對通膨與政府支出敏感的 30 年期美債殖利率攀升至一個月來最高水準。

同時，交易員正在縮減對 2026 年 Fed 降息的預期押注。

Fed 預定下周召開決策會議，交易員目前認為，今年官員不降息的可能性為 44.7%。

伊朗戰爭爆發兩周以來，從美國到日本、澳洲，債券價格都出現下跌，殖利率反向上揚，反映投資人擔憂高油價衝擊全球經濟，並押注各國央行為對抗通膨恐需更早升息。

川普周四 (12 日) 再次要求 Fed 主席鮑爾降息的立場，此舉進一步增加了美國貨幣政策前景所面臨的風險與市場波動。

美國兩年期公債殖利率已升至去年 8 月以來高點，而一年期美國通膨交換利率 (US inflation swaps) 正逼近 3%，後者顯示投資人預期未來將面臨更強的物價壓力。

Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 說：「鑑於目前的通膨動態，債券已不再扮演避險天堂的角色。市場日益顯示這種情勢可能會持續更久，並對通膨及央行政策產生潛在而明顯的影響。」

隨著戰事延長，貝萊德投資研究所 (BlackRock Investment Institute) 看到停滯性通膨衝擊的風險，而 Loomis, Sayles & Co. 則警告美國赤字面臨風險，並讓債券構成更大壓力，這些因素都可能使 MOVE 指數進一步走高。